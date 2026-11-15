Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Padova, escursionista muore sul Monte Ceva davanti al figlio di 7 anni

Cronaca
©Ansa

L'uomo di 43 anni ha accusato un malore mentre si trovava sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, insieme al figlio di sette anni. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo cadere a terra e perdere conoscenza

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un escursionista di 43 anni è morto a seguito di un malore sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, nel Padovano. L'uomo si trovava in montagna per un'escursione insieme al figlio di sette anni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 14, quando alcuni passanti, che hanno visto il 43enne cadere a terra e perdere conoscenza, hanno lanciato l'allarme contattando il Soccorso alpino di Padova. 

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti otto tecnici e l'équipe sanitaria dell'elisoccorso, che hanno immediatamente eseguito le manovre di rianimazione, ma per il 43enne non c'è stato niente da fare. 

Cronaca: Ultime notizie

Ancona, bimbo crea foto AI di pitone che esce dal wc: panico in città

Cronaca

Due giorni di caccia a un pericolo inesistente a Castelfidardo: dietro lo scherzo c'è una foto...

Treviso, speronata da un'auto: donna incinta partorisce d'urgenza

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Spresiano, quando l'auto su cui viaggiava la donna è stata speronata da...

Bognanco, inseguito dalla polizia precipita in un dirupo e muore

Cronaca

È accaduto nella frazione di Bei, dove i due sono caduti mentre fuggivano dalla polizia nei...

Bari, indagati due baby hacker: rubati pin delle carte e dati privati

Cronaca

I due, 15enne all'epoca dei fatti, sono accusati di aver rubato identità digitali, dati...

Province italiane dove si vive meglio, Bolzano in vetta. LA CLASSIFICA

Cronaca

La provincia autonoma del Trentino-Alto Adige riconquista, dopo due anni, il vertice...

Cronaca: i più letti