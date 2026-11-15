Padova, escursionista muore sul Monte Ceva davanti al figlio di 7 anni

L'uomo di 43 anni ha accusato un malore mentre si trovava sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, insieme al figlio di sette anni. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo cadere a terra e perdere conoscenza

Un escursionista di 43 anni è morto a seguito di un malore sul Monte Ceva, sui Colli Euganei, nel Padovano. L'uomo si trovava in montagna per un'escursione insieme al figlio di sette anni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 14, quando alcuni passanti, che hanno visto il 43enne cadere a terra e perdere conoscenza, hanno lanciato l'allarme contattando il Soccorso alpino di Padova.