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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 novembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le nuove minacce alle scuole italiane con l'arrivo di mail minatorie a quasi 3.800 istituti. La premier Meloni: "Mai più scuole chiuse per una mail". Mentre governo e opposizioni collaborano per un protocollo. Spazio anche al crollo di Nvidia e alle dimissioni di Jensen Huang dopo gli scandali su una relazione sentimale con Alice Huang, sospettata spia cinese. Poi, l'attacco di Carlo Messina alla Manovra: "Misure incostituzionali"

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