Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le nuove minacce alle scuole italiane con l'arrivo di mail minatorie a quasi 3.800 istituti. La premier Meloni: "Mai più scuole chiuse per una mail". Mentre governo e opposizioni collaborano per un protocollo. Spazio anche al crollo di Nvidia e alle dimissioni di Jensen Huang dopo gli scandali su una relazione sentimale con Alice Huang, sospettata spia cinese. Poi, l'attacco di Carlo Messina alla Manovra: "Misure incostituzionali"
- In apertura il nuovo allarme nelle scuole italiane. Una seconda ondata di minacce via mail ha coinvolto 3.778 istituti, ma il governo afferma: "Bast evacuazioni". In evidenza, anche le dimissioni del fondatore di Nvidia Jensen Huang, dopo la scoperta della sua relazione sentimentale con Alice Huang, sospettata di essere una spia cinese. Spazio anche alle parole di Schlein: "Spostare i fondi dalle armi alla cybersicurezza". In prima pagina anche il viaggio in Perù di Papa Leone XIV: "Sono a casa".
- In primo piano ancora gli attacchi alle scuole italiane con le minacce di attentati inviate via mail. Piantedosi si rivolge ai prefetti: "Niente evacuazioni". Spazio anche alle dimissioni di Jensen Huang da Nvidia, dopo lo scandalo della sua relazione sentimenale con Alice Huang. In evidenza anche la Manovra e lo scontro tra il governo e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. Infine, il caso della quindicenne morta a Roma, sulla quale indaga la Procura.
- "Uniti contro gli hacker" è il titolo d'apertura della Stampa, che torna sulle minacce via mail a quasi 3.800 scuole italiane. Meloni ribadisce: "Mai più scuole chiude per colpa di una mail". In evidenza anche le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia dopo "lo scandalo delle amanti". Spazio anche al caso della quindicenne che si è tolta la vita a Roma: "L'ombra del bullismo". In prima pagina anche lo scontro tra il governo e Carlo Messina sulle norme della manovra: "Le tasse delle banche incoerenti con la Carta".
- Ancora minacce di attentati via mail in circa 3.800 scuole italiane. Dopo le evacuazioni, il governo punta a garantire la continuità delle lezioni e annuncia nuove misure di sicurezza informatica. In evidenza anche il caso Nvidia e le dimissioni di Jensen Huang da amministratore delegato. In evidenza anche l'attacco di Carlo Messina alla Manovra: "Su banche misure incostituzionali". Poi l'intervento del Papa in Perù: "Servono verità e giustizia". Infine lo sport, con la vittoria dell'Italia sulla Francia.
- "Romba l'Italia" è il titolo d'apertura dalla Gazzetta dedicato al successo degli azzurri contro la Francia. A San Siro finisce 3-1: una rimonta firmata dalla doppietta di Pio Esposito e dal gol di Frattesi. Il centravanti dell'Inter sale a nove reti in 14 presenze in Nazionale. Presente alla partita dell'Italia anche Kimi Antonelli: "Un portafortuna Mondiale".
- La prima pagina è interamente dedicata al trionfo azzurro a San Siro. L'Italia supera la Francia di Zidane per 3-1 in rimonta e conquista la vetta del girone di Nations League. Protagonista assoluto Pio Esposito, autore di una doppietta, mentre Frattesi firma il gol del sorpasso. Il quotidiano celebra anche il contributo di Tonali e la prestazione della squadra di Roberto Mancini. A San Siro ovazione, mentre Kimi Antonelli di emoziona: "Wow".
- In primo piano la vittoria dell'Italia contro la Francia: "Siamo tornati!". A firmare la rimonta è la doppietta di Pio Esposito e il gol di Frattesi. Spazio anche alla Juventus che "ci prova" per l'attaccante del Monza Varela: "Sfida al Napoli". In prima pagina anche Kimi Antonelli, celebrato a San Marino: "Ho più fame di prima". Infine, il tennis con le parole di Binaghi a Flavio Cobolli per le Atp Finals: "Accendi tu la festa di Torino".
- In apertura le Banche e lo scontro tra Intesa Sanpaolo e Governo sulle misure fiscali della legge di bilancio. Carlo Messina affonda sulla manovra, mentre Giorgetti afferma: "Modifiche solo con coperture". Spazio anche alla vicenda Nvidia, con il caso Huang che "costa 500 miliardi". In evidenza anche l'accordo sulla rappresentanza: "Più forza alla contrattazione". Poi i macchinari industriali e le prospettive di crescita dell'export italiano di 23 miliardi. Infine, le bombe su un ospedale a Gaza: sei vittime.
- "Con la scusa degli hacker ci riprovano col bavaglio" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano, sulle minacce informatiche alle scuole italiane e le misure del governo. Sulla vicenda si è tenuto un vertice tra Meloni e le opposizioni. In evidenza anche lo scontro tra banche e Governo sulla manovra, con Messina che attacca Giorgetti definendo le misure "roba da Sudamerica". Spazio anche il bombardamento di un ospedale a Gaza e i negoziati tra Stati Uniti, Kiev e Russia.
- In primo piano il caso di Mohammed Hannoun, accusato con altri 5 imputati di aver raccolto fondi per Hamas. Il governo che si costituisce parte civile, chiedendo 18 milioni di euro di risarcimento. In evidenza anche la crisi di Nvidia e le dimissioni di Jensen Huang. Spazio poi agli allarmi nelle scuole e il tavolo tra maggioranza e opposizione. Poi, l'incontro tra Meloni e Zelensky per nuovi aiuti all'Ucraina. Infine, l'addio a Toni Capuozzo, morto a 77 anni.
- "Game Over" è il titolo d'apertura del Manifesto sulle dimissioni di Jensen Huang da Nvidia e alle ripercussioni economiche e geopolitiche della vicenda, legata anche ai rapporti con la Cina. Spazio anche a Gaza, con i missili sull'ospedale e sei persone uccise. In evidenza anche i nuovi allarmi bomba nelle scuole, con la premier che "inascena unità". Poi gli inviati statunitensi a Mosca da Putin. Infine, lo scontro tra Governo e banche sulla manovra.
- In prima pagina l'addio a Toni Capuozzo: "Toni il grande". In evidenza anche le indicazioni europee per la prevenzione del cancro e sui consumi di vino e altri alimenti: "La sinistra boicotta i vini italiani". Spazio anche agli allarmi nelle scuole e al piano del Governo per contrastare le minacce. Infine, le tensioni tra Intesa Sanpaolo e Meloni sulla questione Superbonus.
- In primo piano ancora gli allarmi nelle scuole italiane. Meloni "invoca l'unità nazionale ma non ha un piano anti hacker". La premier chiede la collaborazione delle opposizioni, ma Schlein contesta l'assenza di proposte concrete. In evidenzia anche lo scandalo Nvidia e la crisi di Jensen Huang, con possibili ripercussioni sui rapporti tra Stati Uniti e Cina. In prima pagina anche l'editoriale di Piero Ignazi: "Il campo largo deve essere più credibile per i giovani".
- "Fate posto alla Ue" è il titolo d'apertura di Avvenire sulla richiesta degli Usa di far partecipare anche gli europei nei negoziati sull'Ucraina. In evidenza l'accordo sulla rappresentanza sindacale e lo stop ai contratti pirata. In prima pagina anche gli allarmi nelle scuole italiane e la richiesta del governo di "tenerle aperte". Spazio anche a Gaza, con dieci morti nei raid sugli ospedali. Poi l viaggio di papa Leone XIV in Perù, dove denuncia machismo e violenza sulle donne.
- "Riunione d'istituto" è il titolo d'apertura del Riformista sul vertice tra Meloni e le opposizioni dopo gli allarmi nelle scuole, in cui si è ribadita la necessità di "evitare evacuazioni senza elementi concreti di pericolo". Il generale Camporini avverte che Russia, Cina e Iran puntano a dividere l'Unione europea. In evidenza anche l'intervento di Arianna Meloni sulla nuova legge elettorale: "Benvenuti nella Terza Repubblica".
- In apertura le nuove minacce alle scuole, con lo stop di Piantedosi: "Basta evacuazioni indiscriminate". Spazio anche alla vicenda Nvidia, dopo le dimissioni di Jensen Huang e le conseguenze per il settore tecnologico: "Terremoto nel mondo IA". In evidenza anche lo scontro tra Messina e Meloni sulla legge di bilancio: "Una manovra da Sudamerica". Poi lo stop ai contratti pirata. Infine il dibattito sulle pensioni, con la Lega che torna su Quota 64.