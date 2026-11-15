L'incidente è avvenuto a Spresiano, quando l'auto su cui viaggiava la donna è stata speronata da tre persone che non si sono fermate a prestare soccorso e sono poi fuggite a piedi. La donna è attualmente ricoverata in rianimazione in "prognosi riservata ma stabile". La neonata si trova invece in terapia intensiva neonatale

Una donna incinta di otto mesi è stata sottoposta a un parto d'urgenza a Treviso ieri sera, dopo essere arrivata in ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava è stata speronata da tre persone che non si sono fermate a prestare soccorso e sono poi fuggite a piedi. A bordo del veicolo su cui si trovava la donna viaggiavano altre quattro persone, tra cui una bambina di un anno, un uomo e una seconda donna a sua volta incinta di tre mesi. L'incidente è avvenuto in via Gasparotto Vecellio a Spresiano, quando la macchina della famiglia si è fermata per svoltare a sinistra ed è stata tamponata violentemente da una Nissan Qashqai, precipitando in un fossato. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, attualmente al lavoro per rintracciare i responsabili.

L'ipotesi di una banda di ladri

A lanciare l'allarme, dopo aver udito lo schianto, sono stati i residenti della zona, che hanno poi visto tre persone incappucciate uscire dalla Nissan e darsi alla fuga. All'interno dell'auto, presa a noleggio, sono stati trovati attrezzi da scasso e una mazzetta. L'ipotesi è che si tratti di una banda di ladri.

La donna ricoverata in rianimazione

Trasferita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, la donna è stata intubata e fatta partorire d'urgenza. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione in "prognosi riservata ma stabile". La neonata invece è ricoverata in terapia intensiva neonatale in "prognosi precauzionalmente riservata". L'altra donna che si trovava sull'auto, a sua volta incinta di tre mesi, sarà dimessa a breve. L'uomo che viaggiava con loro a bordo del veicolo è rimasto praticamente illeso.