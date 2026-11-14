Cosenza, incidente nella Galleria Fiego: chi sono le 5 vittime

Dolore e sgomento per il drammatico incidente stradale verificatosi all'interno della galleria Fiego, nel territorio comunale di San Fili, nel Cosentino. Uno scontro violento con un tragico bilancio: sono cinque le vittime del frontale tra due autovetture. A perdere la vita sono stati quattro componenti di uno stesso nucleo familiare residente a Rende e una donna alla guida dell'altro mezzo coinvolto. Sulla prima vettura, una Jaguar, guidata da Alfredo Spizzirri, 50 anni, imprenditore molto conosciuto nell'area urbana cosentina, dove gestiva un'impresa di costruzioni e alcune strutture ricettive. Assieme a lui viaggiavano la madre, la zia e la sua compagna, Barbara Beltrano, di 44 anni, deceduta dopo alcune ore in ospedale. La donna, soccorsa in condizioni disperate e trasportata d'urgenza all'ospedale "Annunziata" di Cosenza, è deceduta nel reparto di Rianimazione a causa delle gravissime lesioni riportate, nonostante i tentativi dei medici di strapparla alla morte. Con la coppia viaggiavano pure la madre di Alfredo Spizzirri, Annamaria Sicilia, di 84 anni, e la zia dell'uomo, Carmela Sicilia, di 86 anni. La quinta vittima è la conducente dell'altra automobile coinvolta nel sinistro, una Opel Mokka, a bordo della quale viaggiava una donna di 82 anni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro.