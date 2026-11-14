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Cosenza, incidente in galleria sulla statale 107 a San Fili: 4 morti, un ferito grave

Cronaca

Gravissimo il bilancio di uno schianto tra due auto in Calabria. Un ferito grave trasportato a Cosenza, due feriti lievi all'ospedale di Paola

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Gravissimo incidente stradale sulla statale 107, in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate in galleria a San Fili. Il bilancio è di quattro morti e un ferito grave portato all'ospedale di Cosenza. Due feriti lievi sono stati trasportati invece all'ospedale di Paola. Lo scontro, secondo quanto si è appreso, è stato frontale e sarebbe avvenuto all'uscita della galleria dove la strada fa una curva. 

Le vittime

Tre delle 4 vittime sono morte sul colpo. La quarta è deceduta dopo l'intervento dei sanitari. Le auto coinvolte nel sinistro sono un'Opel e una Jaguar. Alla guida della prima vettura c'era una donna di 82 anni, deceduta, mentre la Jaguar era guidata da un cinquantenne, pure deceduto, che era in compagnia di tre donne di cui due sono morte, mentre una, di 44 anni, gravemente ferita, è stata trasportata in elicottero in ospedale. Sul posto personale dell'Anas, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto. 

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