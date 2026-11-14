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Cortei contro carovita, riarmo e governo Meloni: le manifestazioni a Milano e Torino. FOTO

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©Ansa

Nel capoluogo lombardo sono poche centinaia i manifestanti presenti. A partecipare sono, tra gli altri, Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. A Torino invece scende in piazza anche un corteo di studenti universitari in partenza da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni scorsi

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