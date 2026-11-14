Cortei contro carovita, riarmo e governo Meloni: le manifestazioni a Milano e Torino. FOTO
Nel capoluogo lombardo sono poche centinaia i manifestanti presenti. A partecipare sono, tra gli altri, Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. A Torino invece scende in piazza anche un corteo di studenti universitari in partenza da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni scorsi
- Proseguono le manifestazioni in Italia contro il carovita, il riarmo, e in protesta con il governo Meloni. I cortei oggi si svolgono in diverse città del Paese, tra cui Milano e Torino.
- A Milano sono poche centinaia i manifestanti presenti al corteo, partito da piazza Leonardo da Vinci, contro guerra, riarmo e carovita e contro il governo Meloni.
- Il corteo nel capoluogo lombardo è stato convocato da "Italia in piazza", che aveva organizzato anche la protesta del 17 ottobre poi degenerata in scontri e devastazioni.
- A partecipare al corteo, tra gli altri, Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Presenti numerose bandiere palestinesi, alcune tricolori e uno striscione con la scritta: "La repressione non spegne la rivolta, l'alimenta".
- Il percorso del corteo prevede il passaggio per piazzale Loreto e poi via Padova per raggiungere il parco della Martesana, seguendo un tragitto diverso rispetto a quello deciso inizialmente che prevedeva l'arrivo al cimitero Monumentale.
- In ogni caso si è deciso che il corteo passasse lontano dal centro di Milano, la zona teatro degli scontri del 17 e 18 ottobre.
- E anche a Torino si svolge una manifestazione contro il carovita. L'appuntamento, annunciato dal movimento Torino in Piazza, ha avuto come punto di ritrovo piazza Castello. A partecipare anche un corteo di studenti universitari in partenza da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni scorsi.