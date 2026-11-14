Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha dichiarato di aspettarsi tra i 50 e i 60 cortei in tutta la Francia e ha disposto la mobilitazione di migliaia di poliziotti e gendarmi. Fonti di polizia hanno riferito ai media locali che a Parigi sono attese tra le 30.000 e le 60.000 persone, tra cui, potenzialmente, "da 300 a 600 soggetti a rischio"

E' in programma una nuova giornata di manifestazioni, oggi, in Francia. A Parigi, il corteo del "quinto atto" della mobilitazione nazionale per una scuola migliore e contro il carovita è partito da Place de la République in direzione Place de la Nation. Nella capitale francese le autorità si attendono tra i 30.000 e i 60.000 manifestanti. Mobilitazioni sono previste anche in altre grandi città del Paese come Lione o Tolosa, dove un corteo ha già sfilato senza incidenti.

I cortei previsti e gli agenti in campo

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha dichiarato di aspettarsi tra i 50 e i 60 cortei in tutta la Francia e ha disposto la mobilitazione di circa 70.000 tra poliziotti e gendarmi. Sostanzialmente lo stesso livello impiegato nei tre sabati precedenti a quello odierno. Fonti di polizia hanno riferito ai media locali che a Parigi sono attese tra le 30.000 e le 60.000 persone, tra cui, potenzialmente, "da 300 a 600 soggetti a rischio". Il corteo parigino, come accennato, è partito alle 14 da Place de la République in direzione di Place de la Nation, passando per Place de la Bastille. Si tratta di un percorso che permetterà alle famiglie con bambini di abbandonare la manifestazione prima della conclusione, evitando così eventuali scontri con la polizia, come già verificatosi sul finire dei cortei precedenti.

La difesa dei diritti umani

Oltre a chi protesta per condizioni scolastiche migliori e contro il carovita, anche diverse associazioni per la difesa dei diritti umani hanno deciso di unirsi alle proteste, in particolare, contro la proposta di legge che introduce la presunzione di legittimo uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Una norma che, ad avviso di chi scende in piazza, equivale a una sorta di "permesso di uccidere". Contro la proposta, il 20 settembre, circa 50.000 persone avevano già manifestato in tutto il Paese, secondo i dati del Ministero dell'Interno.