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Mondo

I francesi sono sempre più preoccupati per l'economia del loro Paese

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Già nel 2025 la Francia figurava tra i dieci Paesi economicamente meno ottimisti al mondo, su un totale di 139 nazioni considerate da un’indagine annuale di Gallup. A confermare la gravità delle difficoltà economiche è soprattutto il peggioramento delle condizioni materiali delle famiglie. Oggi il 22% dei francesi dichiara di avere difficoltà a permettersi il cibo

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