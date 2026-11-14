La Digos sta portando avanti oltre 50 operazioni nei confronti di giovani considerati tra i possibili promotori e istigatori degli episodi di violenza accaduti durante le proteste delle scorse settimane in tutta Italia. Oggi forze dell’ordine in allerta per alcune manifestazioni pomeridiane. In programma alle 15 corteo per Remigrazione e contro-corteo a Parma; allo stesso orario a Milano la manifestazione pro Palestina
La polizia continua a indagare sulle manifestazioni violente che nelle scorse settimane hanno attraversato tutta l’Italia. In corso oggi, nell’ambito delle indagini, oltre 50 perquisizioni della Digos in 13 città nei confronti di giovani, anche minorenni, emersi tra i promotori ed istigatori delle violenze commesse nel corso delle manifestazioni delle scorse settimane.
Allerta per manifestazioni odierne
Le forze dell’ordine intanto sono in allerta per alcune manifestazioni previste per la giornata di oggi in varie piazze italiane, da Roma a Milano. Nel capoluogo lombardo alle 14 il raduno sarà a Piazza Leonardo da Vinci per la protesta "La Palestina ci chiama. Crescono i venti di guerra, aumentano le spese militari insieme a precarietà e sfruttamento. Il genocidio palestinese continua". Alle 15, a Parma, corteo e contro-corteo per la Remigrazione: il primo gruppo partirà dal Ponte Nord mentre quello opposto da Santa Croce. In campo CasaPound, Rete dei Patrioti e Veneto Fronte Skinheads da una parte; partiti, sindacati, associazioni e centri sociali dall'altra.
Vedi anche
Milano, centinaia in piazza per il diritto alla casa
Mobilitazioni a Torino
Una manifestazione è prevista nel pomeriggio anche a Torino. Il movimento Torino in Piazza ha dato appuntamento alle 15 in piazza Castello per protestare contro il carovita. Nella piazza torinese dal 7 novembre è presente un presidio permanente ai piedi del monumento al Duca d'Aosta. Al punto di ritrovo arriverà anche un corteo di studenti universitari in partenza da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni scorsi. Il percorso preannunciato alla Questura del capoluogo piemontese prevede che il corteo attraversi via Po fino a via Rossini, per poi svoltare in corso San Maurizio e corso Regina Margherita, in direzione Porta Palazzo, fino a Rondò Rivella. Superato il ponte sulla Dora, in corso Regio Parco, la manifestazione proseguirà lungo corso Palermo, via Bologna e corso Novara, fino allo slargo del cimitero Monumentale, dove è prevista la conclusione.
Potrebbe interessarti
Scontri a Milano, chi sono i violenti che hanno devastato la città
Ansa/Ipa
Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO
Migliaia di persone sono scese in piazza per una nuova giornata di proteste, principalmente contro caro-vita e guerre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb. Molte le anime diverse unite in corteo: a partecipare sono stati studenti, universitari e delle superiori, ma anche camionisti e agricoltori