La Digos sta portando avanti oltre 50 operazioni nei confronti di giovani considerati tra i possibili promotori e istigatori degli episodi di violenza accaduti durante le proteste delle scorse settimane in tutta Italia. Oggi forze dell’ordine in allerta per alcune manifestazioni pomeridiane. In programma alle 15 corteo per Remigrazione e contro-corteo a Parma; allo stesso orario a Milano la manifestazione pro Palestina

Allerta per manifestazioni odierne

Le forze dell’ordine intanto sono in allerta per alcune manifestazioni previste per la giornata di oggi in varie piazze italiane, da Roma a Milano. Nel capoluogo lombardo alle 14 il raduno sarà a Piazza Leonardo da Vinci per la protesta "La Palestina ci chiama. Crescono i venti di guerra, aumentano le spese militari insieme a precarietà e sfruttamento. Il genocidio palestinese continua". Alle 15, a Parma, corteo e contro-corteo per la Remigrazione: il primo gruppo partirà dal Ponte Nord mentre quello opposto da Santa Croce. In campo CasaPound, Rete dei Patrioti e Veneto Fronte Skinheads da una parte; partiti, sindacati, associazioni e centri sociali dall'altra.