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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Manifestazioni e proteste in Italia, da Milano a Roma: le foto dei cortei di oggi

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Ansa/Ipa

Migliaia di persone sono scese in piazza per una nuova giornata di proteste, principalmente contro caro-vita e guerre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb. Molte le anime diverse unite in corteo: partecipano studenti, universitari e delle superiori, ma anche camionisti e agricoltori

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