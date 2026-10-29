"Crediamo che sarà una grande manifestazione pacifica, non è nelle nostre intenzioni creare scompiglio". È quanto ha assicurato Pietro Cusimano di Usb Lombardia durante la conferenza stampa davanti all'Università Statale di Milano organizzata alla vigilia dello sciopero. Sulle facciate dell'ateneo sono stati esposti striscioni con slogan come "Blocchiamo la città dal centro alle tangenziali" e "Sciopero generale contro carovita, guerra e riarmo". A Milano, ha aggiunto Cusimano, il caro vita "è particolarmente evidente. È diventata una città vetrina, una città inaccessibile, quasi un prodotto finanziario inaccessibile per chiunque abbia uno stipendio". La mobilitazione, ha spiegato, nasce anche dallo sciopero internazionale dei portuali, che ha raccolto l'adesione di 113 porti nei cinque continenti. "I lavoratori portuali stanno ponendo un netto rifiuto al carico e scarico di materiale bellico dalle navi", ha sottolineato Cusimano, parlando di una volontà "antibellica diffusa nel mondo". Tra le rivendicazioni anche la richiesta di destinare le risorse per le spese militari a sanità, scuola, università e ricerca pubblica. Elisa Caronni di Cambiare Rotta ha annunciato la partecipazione degli studenti al fianco dei lavoratori. "Non ci facciamo intimidire dall'incremento della repressione che questo governo vuole mettere in campo, ma continueremo a scendere in piazza", ha affermato, indicando tra le ragioni della mobilitazione il diritto allo studio, il carovita e la guerra. "Il nostro futuro è da conquistare", ha aggiunto, richiamando anche le mobilitazioni studentesche in altri Paesi europei.

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