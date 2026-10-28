La gip del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, non ha convalidato il fermo dell'amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre'. La Procura aveva chiesto al gip di convalidare la misura del carcere, ritenendo sussistente sia il pericolo di reiterazione del reato sia il rischio di fuga

Youssef Siher è tornato in libertà. Lo hanno riferito fonti legali, spiegando che lal gip Tiziana Landoni ha rigettato la richiesta di convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare in carcere proposta dalla pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta con il procuratore Marcello Viola, ritenendo sussistente sia il pericolo di reiterazione del reato sia il rischio di fuga. Il ricercatore italiano con origini marocchine era stato fermato la notte di sabato scorso in qualità di amministratore del canale Telegram 'Movimento 17 ottobre' aperto dopo la due giorni di saccheggi e devastazioni a Milano con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.