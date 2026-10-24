Una riflessione sulla genealogia della violenza: ad agirla sono i più giovani, rimproverati e puniti, ma nel cercarne l'origine si finisce col risalire ai più grandi. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda