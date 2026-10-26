Siher, attesa udienza convalida del fermo: “Aveva progetto eversivo”

L’ideatore dei profili social del Movimento 17 ottobre è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Indagata per gli stessi reati anche la moglie. Nel decreto di fermo, il pm scrive di un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”. La procura indaga su eventuali legami tra il ricercatore e altri gruppi

Youssef Siher, il ricercatore e politologo italiano con origini marocchine e amministratore delle pagine social “Movimento 17 ottobre”, si potrà difendere dalle accuse che gli sono addebitate nell'udienza di convalida del fermo che si terrà oggi o al più tardi domani. Nella giornata odierna verrà inoltrata al gip la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare del carcere. Il 30enne è stato bloccato sabato per istigazione a delinquere con la finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, e sua moglie, mediatrice culturale residente nel Comasco, è indagata per gli stessi reati.

“Progetto eversivo"

Secondo i pm di Milano, dietro il “Movimento 17 ottobre” non ci sarebbero entità statuali o organizzazioni ma solo Siher. Con quei messaggi diffusi su Telegram e Instagram che potenzialmente potevano raggiungere 150mila persone, scrive il pm nel decreto di fermo con cui ne ha disposto il carcere, l’uomo avrebbe creato "uno stato di intimidazione della popolazione". E avrebbe approfittato di quanto accaduto in piazza nel fine settimana scorso per attuare un "progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”. Insomma, dicono i pm, l'obiettivo era quello di "ingenerare terrore nella popolazione" ed è per questo che gli viene contestata l'aggravante del terrorismo.

Attesa anche per l’interrogatorio

Sui social Siher incitava alla "mobilitazione permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro", convocando i manifestanti nelle piazze di otto città. Il ricercatore, nato nel Bresciano ma da tempo gravitante a Milano, non è stato ancora interrogato dai pm: le operazione tecnico-informatiche si sono protratte a lungo anche a causa del suo atteggiamento, che non sarebbe stato esattamente collaborativo. I processi di estrazione e di analisi dati da parte della Polizia postale, che si sono svolti in sua presenza e di una avvocatessa, si sono quindi protratti a lungo.