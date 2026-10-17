Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cortei contro il carovita, guerriglia in piazza Duomo a Milano. FOTO

Cronaca fotogallery
24 foto
©Ansa

Disordini, tafferugli e cariche della polizia durante la manifestazione "Italia in Piazza". Gruppi di manifestanti hanno anche acceso fuochi nel centro del capoluogo meneghino

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, Papa Leone XIV chiama Putin e chiede una tregua umanitaria per la città...

16 foto

Sciopero scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia. FOTO

Cronaca

Si è tenuta oggi la sollevazione di docenti, dirigenti e personale ATA. Studenti e insegnanti...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sono ancora Manovra ed energia i temi che tengono banco sulle aperture dei giornali. Meloni torna...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alle parole della premier Meloni, che nelle...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

L'operazione al Gemelli per Papa Leone XIV domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi....

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Manifestazioni a Milano, Torino e Bologna: scontri e violenze. DIRETTA

    live Cronaca

    Guerriglia in piazza Duomo nel capoluogo lombardo, dove in centinaia hanno attaccato lo...

    Manifestazione Cgil Roma, Landini: "Sciopero generale il 20 novembre"

    Cronaca

    Nella Capitale la manifestazione da piazza della Repubblica a piazza del Popolo con lo slogan...

    Milano, scontri al corteo e cariche della polizia: feriti e fermati

    Cronaca

    Scontri a Milano durante la manifestazione organizzata da "Italia in Piazza". Dopo lo...