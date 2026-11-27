L'esame autoptico, con i test tossicologici, si svolge questa mattina a Firenze. Nella lettera-testamento di 8 pagine, l’ex capo della Polizia difende la sua onorabilità di servitore dello Stato che “non ha mai tradito la Patria”. “Un condannato a morte non mente”, ha scritto poco prima di uccidersi sabato scorso dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta di Caltanissetta. “Ho sempre obbedito e e non ho mai chiesto nulla in cambio”. La famiglia chiede che il contenuto della missiva sia pubblicato “integralmente”

Si svolge questa mattina all'istituto di Medicina Legale di Careggi di Firenze l'autopsia sulla salma di Gianni De Gennaro: previsto anche lo svolgimento degli esami tossicologici. I funerali si terranno invece lunedì a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli: non si tratta di esequie di Stato ma nelle prime file ci saranno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Prima dell’ultimo saluto restano da affrontare alcuni passaggi cruciali per chiarire i contorni del suicidio dell'ex capo della Polizia , ovvero gli accertamenti irripetibili, come le impronte lasciate sulle sue ultime lettere: primo fra tutti il "testamento morale" che lui stesso ha lasciato in un plico assieme all'hardware che la Procura di Caltanissetta aveva cercato invano durante le varie perquisizioni nella nuova inchiesta sui depistaggi nella strage di via D'Amelio .

La lettera-testamento

Gianni De Gennaro, l'uomo "dello Stato" nelle sue ultime parole - prima di togliersi la vita - si è definito "un condannato a morte” che “non può mentire”. Otto pagine, lasciate "a chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderlo pubblico”, di cui il Corriere della Sera ha fornito l'anticipazione. Un lascito in cui l'ex prefetto ha citato nomi di persone che hanno ricoperto alti incarichi nelle istituzioni, allontanando anche il sospetto di essere attaccato a incarichi di prestigio: "Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria - si legge ancora - e non ho mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi".

Famiglia: “Rendere pubblica integralmente la sua lettera aperta”

Su questa lettera aperta sono intervenuti per la prima volta anche i familiari di Gianni De Gennaro, auspicando che ora "sia resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle procure che hanno avviato le indagini" sulla sua morte. E ritenendo "doveroso che le lettere indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto".