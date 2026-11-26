Un grosso incendio si è sviluppato nella notte a Bologna, in un condominio di via Corticella: quattordici persone sono rimaste ferite o intossicate, tre sarebbero in gravi condizioni. Coinvolti, secondo le prime ricostruzioni, anche alcuni bambini piccoli. Le fiamme sono partite dal piano terra e poi si sono propagate a tutto il palazzo. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 50 persone

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte a Bologna, in un condominio di via Corticella: quattordici persone sono rimaste ferite, tre sarebbero in gravi condizioni. Coinvolti, secondo le prime ricostruzioni, anche alcuni bambini piccoli. Le fiamme sono partite dal piano terra e poi si sono propagate a tutto il palazzo. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 50 persone. Il Comune ha trovato una sistemazione in hotel a tutti gli sfollati: cinque famiglie, per un totale di 15 persone. Lo stabile è stato interdetto.