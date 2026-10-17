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Francia, incendiato e distrutto in gran parte il municipio di Limoges. FOTO

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La manifestazione contro il carovita è degenerata in violenze: alcuni individui hanno danneggiato lo storico edificio e appiccato un rogo che ha raggiunto il tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme. Poi il cedimento

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