Francia, incendiato e distrutto in gran parte il municipio di Limoges. FOTO
La manifestazione contro il carovita è degenerata in violenze: alcuni individui hanno danneggiato lo storico edificio e appiccato un rogo che ha raggiunto il tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme. Poi il cedimento
- Il municipio di Limoges, nella Francia centrale, è stato incendiato ed è quasi completamente crollato. La struttura, uno degli edifici più imponenti della città, fu eretta nel 1883 ispirandosi al municipio di Parigi.
- Secondo quanto dichiarato dalle autorità, "il tetto dell'edificio è crollato sui piani inferiori, ad eccezione dell'ala ovest, e due terzi della facciata sono già scomparsi".
- Il rappresentante statale, Maurice Barate, ha definito il crollo del tetto e di parte della faccia una "catastrofe per il patrimonio" e denunciando un "atto deliberato di vandali".
- Il momento del crollo è stato immortalato sui social.
- Il crollo è stato accompagnato dalle urla dei manifestanti, scesi in piazza a Limoges durante la giornata di manifestazioni contro il carovita e le condizioni dei servizi pubblici.
- Secondo le ricostruzioni pubblicate dai media francesi, la manifestazione a Limoges è degenerata in violenze verso la fine del corteo.
- Alcuni individui incappucciati hanno bruciato un'auto della polizia municipale, rotto i vetri del municipio e sono entrati nell'edificio, appiccando il fuoco.
- Le fiamme si sono propagate a un'ala del palazzo e hanno raggiunto il tetto, con il rischio di cedimento di alcune travi.
- I vigili del fuoco sono intervenuti per impedire che l'incendio distruggesse l'intero edificio. Parte dell'edficio è poi crollato.
- L'edificio presenta uno stile che combina elementi rinascimentali e caratteristiche dello stile Luigi XIII. La facciata è decorata con medaglioni raffiguranti personaggi importanti della storia di Limoges.
- Il municipio rappresenta il potere amministrativo e l'identità culturale di Limoges. È un simbolo della storia cittadina e della tradizione artigianale legata alla porcellana.
- Nel 1975, il municipio e la sua fontana furono riconosciuti come monumenti storici tutelati in Francia, a testimonianza del loro valore architettonico e culturale.