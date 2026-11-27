Se il prossimo viaggio avesse come destinazione le stelle? Dalle aurore boreali della Norvegia ai cieli limpidi del Portogallo, passando per Irlanda, Canarie e Regno Unito, l'Europa offre luoghi straordinari per vivere il dark sky tourism. Cinque itinerari per scoprire, con i propri bambini, il fascino delle notti invernali e lasciarsi sorprendere dalla natura