Bambini in viaggio, 5 itinerari invernali per scoprire i cieli d'Europa
Se il prossimo viaggio avesse come destinazione le stelle? Dalle aurore boreali della Norvegia ai cieli limpidi del Portogallo, passando per Irlanda, Canarie e Regno Unito, l'Europa offre luoghi straordinari per vivere il dark sky tourism. Cinque itinerari per scoprire, con i propri bambini, il fascino delle notti invernali e lasciarsi sorprendere dalla natura
- Ci sono luoghi in cui l'inverno regala spettacoli impossibili da dimenticare. In Norvegia, il viaggio da Trondheim a Bodø attraversa paesaggi innevati e supera il Circolo Polare Artico, fino a raggiungere le isole Lofoten. Qui, tra villaggi di pescatori, montagne e fiordi, lo spettacolo delle aurore boreali può illuminare le lunghe notti nordiche.
- Lontano dalle luci delle città, nel cuore dell'Alentejo portoghese, si trova uno dei cieli più affascinanti d'Europa. La regione di Alqueva, prima destinazione al mondo certificata Starlight Tourism Destination, è il luogo ideale per osservare costellazioni e pianeti, partecipare a esperienze astronomiche e lasciarsi incantare dalla bellezza della notte.
- Scogliere, montagne e distese affacciate sull'oceano: la contea di Kerry, in Irlanda, custodisce uno degli angoli più suggestivi d'Europa per osservare il cielo stellato. La Kerry International Dark Sky Reserve offre condizioni particolarmente favorevoli per ammirare le meraviglie dell'universo, lontano dall'inquinamento luminoso delle grandi città.
- Non solo spiagge e temperature miti: le Canarie sono anche una destinazione straordinaria per osservare il cielo. A Tenerife, il Parco Nazionale del Teide regala panorami spettacolari tra paesaggi vulcanici e stelle. A La Palma, invece, l'Osservatorio del Roque de los Muchachos, a oltre 2.400 metri di altitudine, offre una finestra privilegiata sull'universo.
- Nel nord dell'Inghilterra, tra foreste, laghi e paesaggi rurali, il Northumberland custodisce alcuni dei cieli più bui del Paese. Il Northumberland National Park e il Kielder Water & Forest Park formano un'ampia area riconosciuta come International Dark Sky Park, dove le lunghe notti invernali offrono l'occasione di ammirare stelle, pianeti e costellazioni.
- Il cielo notturno diventa protagonista dei viaggi invernali. Secondo Omio, che ha selezionato cinque itinerari europei dedicati al dark sky tourism, cresce l'interesse per i viaggi a più tappe, capaci di trasformare anche gli spostamenti in parte dell'esperienza. Dalla Norvegia alle Canarie, un invito a esplorare nuove destinazioni con lo sguardo rivolto verso l'alto