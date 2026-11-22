Le vacanze di Natale e Capodanno sono il momento perfetto per ritrovarsi in famiglia e condividere esperienze speciali, lontano dalla routine quotidiana. Dalle atmosfere fiabesche dei mercatini europei alle spiagge tropicali, dalle avventure sulla neve ai safari nella natura, tante sono le destinazioni che offrono occasioni di svago e relax per grandi e piccoli