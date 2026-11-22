Le vacanze di Natale e Capodanno sono il momento perfetto per ritrovarsi in famiglia e condividere esperienze speciali, lontano dalla routine quotidiana. Dalle atmosfere fiabesche dei mercatini europei alle spiagge tropicali, dalle avventure sulla neve ai safari nella natura, tante sono le destinazioni che offrono occasioni di svago e relax per grandi e piccoli
- Durante le feste, Vienna si veste di luci, musica e atmosfere fiabesche. Dalle installazioni luminose di Schönbrunn ai mercatini e ai concerti nelle storiche sale della capitale, ogni angolo celebra la tradizione. Tra spettacoli, shopping e appuntamenti culturali, la città offre un Natale elegante e ricco di fascino.
- Sull’isola naturale di JA Manafaru, Natale e Capodanno si celebrano tra spiagge tropicali, tramonti e momenti di relax. Un ricco programma di eventi, dalle cene di gala ai party sulla spiaggia, accompagna famiglie e coppie durante le feste, mentre attività dedicate ai più piccoli rendono il soggiorno ancora più speciale.
- In Sudafrica le festività coincidono con l’estate australe e diventano l’occasione per vivere festival musicali, degustazioni nelle Winelands e avventure nella natura. A Kosi Bay si possono osservare le tartarughe marine, mentre nuovi lodge di lusso, come Khensani River Lodge, promettono soggiorni esclusivi nel cuore delle riserve africane.
- Tra le vette del Gran Caucaso, l’Azerbaijan sorprende con una proposta invernale che unisce sport e tradizioni. Da Baku, con il suo villaggio natalizio, si raggiungono i comprensori di Shahdag e Tufandag, ideali per sci e snowboard. Tra panorami spettacolari, attività outdoor e borghi autentici, la destinazione regala una fuga sulla neve tutta da scoprire.
- Con Evaneos le vacanze di Natale e Capodanno diventano viaggi autentici e su misura. Dalle spiagge tropicali di Tunisia, Vietnam e Mauritius ai paesaggi innevati di Norvegia, Svezia e Finlandia, fino alle tradizioni culturali di Armenia, Grecia e Portogallo, tante destinazioni invitano a scoprire nuove culture e vivere esperienze indimenticabili.
- A Natale New York si trasforma in uno scenario da film, tra l’accensione dell’albero del Rockefeller Center, le luminarie di Dyker Heights, le vetrine della Fifth Avenue e gli spettacoli nei musei. Mercatini, pattinaggio sul ghiaccio, crociere e il celebre Ball Drop di Times Square rendono le festività un’esperienza indimenticabile.
- A pochi passi da Philadelphia, la campagna della Pennsylvania celebra le feste tra giardini illuminati, dimore storiche e tradizioni originali. Dai suggestivi allestimenti natalizi dei Longwood Gardens alle visite nelle residenze Nemours e Winterthur, fino alla curiosa discesa del fungo di Kennett Square a Capodanno, ogni tappa regala un'atmosfera speciale.
- Dalle montagne innevate della Sierra Nevada alle spiagge del Pacifico, la California offre tanti modi per vivere l'inverno. Ciaspolate, sci e attività sulla neve animano Mammoth Lakes e Yosemite, mentre Santa Monica celebra le feste tra mercatini e pattinaggio. In Sonoma Valley, sorgenti termali e trattamenti immersi nella natura invitano a ritrovare il benessere.
- Dalle luminarie sotterranee di Louisville alle parate di trattori illuminati in California, gli Stati Uniti celebrano il Natale con eventi originali e tradizioni locali. Anche il Capodanno sorprende con spettacolari discese di oggetti simbolo, dalle ghiande giganti alle pigne luminose, offrendo un viaggio tra usanze insolite e autentiche.