Nella notte manifestanti israeliani hanno dato fuoco ad auto e proprietà palestinesi in cinque diverse località della Cisgiordania. Lo scrive l'israeliana YNet. Nei villaggi di Deir a-Sudan, Kfar Malek e Deir Abu Mashal, vicino a Ramallah, sono state registrate auto in fiamme e graffiti, mentre sulle colline meridionali di Hebron, nel villaggio di a-Twani, sono state trovate scritte come "Vendetta", "Nel sangue e nel fuoco Giuda è caduto, nel sangue e nel fuoco Giuda risorgerà" e "Dash Tefillin, non giocate con il fuoco". Non sono stati segnalati arresti.