Due persone sono morte a causa delle ferite riportate nel bombardamento israeliano di Mawasi Khan Younis, nella Striscia di Gaza, avvenuto all'alba di oggi. In Usa i servizi di intelligence allertano compagnie aeree e aeroporti di tutto il Paese sul rischio di possibili attentati di al Qaeda alla vigilia di Thanksgiving. I pasdaran rivendicano l'attacco a due radar Patriot Usa in Bahrein, in rappresaglia per presunte violazioni dello spazio aereo iraniano da parte degli Stati Uniti
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Due persone sono morte a causa delle ferite riportate nel bombardamento israeliano di Mawasi Khan Younis, nella Striscia di Gaza, avvenuto all'alba di oggi. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti dell'ospedale Nasser.
In Usa i servizi di intelligence allertano compagnie aeree e aeroporti di tutto il Paese sul rischio di possibili attentati di al Qaeda alla vigilia di Thanksgiving. Nuovo attacco hacker all'Fbi, violato l'archivio criminale. L'ira di Trump.
I pasdaran rivendicano l'attacco a due radar Patriot Usa in Bahrein, in rappresaglia per presunte violazioni dello spazio aereo iraniano da parte degli Stati Uniti e un attacco a un'installazione radar sull'isola di Hengam. Il Bahrein parla di un incendio a un impianto industriale a seguito di un attacco.
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Coloni danno alle fiamme case e auto vicino Ramallah
Coloni israeliani hanno dato fuoco a diversi veicoli e abitazioni nel villaggio palestinese di Deir al-Sudan, vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Le immagini, diffuse dai media palestinesi, mostrano vari incendi divampati vicino alle case del villaggio e veicoli in fiamme in altri due villaggi della zona: Deir Abu Mash'al e Kafr Malik. A Kafr Malik e' apparsa anche la scritta spray "Saluti da Susya", un riferimento che parrebbe collegato al recente sgombero di un avamposto nell'area di Susya. Al momento non si registrano feriti. Intanto, con una settimana di ritardo sugli eventi, la polizia ha raccolto le testimonianze di venditori palestinesi ai quali i coloni hanno sottratto merce da una bancarella nel villaggio di Fandaqumiya, vicino a Jenin. Un video, diffuso nei giorni scorsi, mostra i coloni che saccheggiano una bancarella di prodotti ortofrutticoli e li caricano su un furgone, sotto lo sguardo dei proprietari palestinesi.
Media: incendiate auto e proprietà palestinesi in Cisgiordania
Nella notte manifestanti israeliani hanno dato fuoco ad auto e proprietà palestinesi in cinque diverse località della Cisgiordania. Lo scrive l'israeliana YNet. Nei villaggi di Deir a-Sudan, Kfar Malek e Deir Abu Mashal, vicino a Ramallah, sono state registrate auto in fiamme e graffiti, mentre sulle colline meridionali di Hebron, nel villaggio di a-Twani, sono state trovate scritte come "Vendetta", "Nel sangue e nel fuoco Giuda è caduto, nel sangue e nel fuoco Giuda risorgerà" e "Dash Tefillin, non giocate con il fuoco". Non sono stati segnalati arresti.
Media: Iran pronto a rompere il blocco di Hormuz con oltre 14 petroliere
Secondo quanto riportato da dati di tracciamento satellitare e fonti giornalistiche iraniane, l'Iran si starebbe preparando a inviare un convoglio di oltre 14 petroliere attraverso il blocco navale statunitense nei prossimi giorni, mentre i media iraniani affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) minacciano attacchi contro le infrastrutture energetiche del Golfo in caso di intervento delle forze americane. Lo scrive il Jerusalem Post. Le petroliere si starebbero radunando vicino all'isola di Kharg, punto di partenza per circa l'85-90% delle esportazioni di petrolio greggio iraniano. Secondo immagini satellitari e dati di tracciamento navale, le petroliere sono equipaggiate e battono bandiera iraniana, e Teheran avrebbe in programma di inviare il convoglio verso il Golfo dell'Oman nei prossimi giorni. TankerTrackers, una società che monitora le petroliere tramite immagini satellitari, ha affermato che i suoi dati suggeriscono che l'Iran si stia preparando a riprendere le esportazioni di petrolio.
Riad emette allarme per la Mecca, gli Houthi smentiscono minacce
L'Arabia Saudita ha brevemente emesso e poi revocato un allarme per la provincia della Mecca ma il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha negato di aver preso di mira la città sacra, insistendo sul fatto che le operazioni del gruppo colpiscono impianti petroliferi e basi militari. Lo scrive Al-Jazeera. Saree ha dichiarato che "non c'è alcuna minaccia per La Mecca" dopo che l'Arabia Saudita aveva emesso un allarme per la provincia della Mecca, per poi revocarlo pochi istanti dopo. Saree ha rilasciato la dichiarazione sul suo canale Telegram, aggiungendo che "il popolo yemenita santifica La Mecca e tutti i luoghi sacri islamici" e che "l'Arabia Saudita diffonde una grande menzogna affermando che esiste una minaccia nella regione della Mecca. Le nostre operazioni prendono di mira i suoi impianti petroliferi e le sue basi militari".
Media Iran: raid sauditi colpiscono zone residenziali di Sana'a
Raid aerei sauditi hanno colpito zone residenziali nella capitale dello Yemen, Sana'a. Lo afferma l'iraniana Press Tv, pubblicando un video con una colonna di fumo che sovrasta i palazzi della città. Secondo l'agenzia iraniana Isna, i caccia sauditi hanno attaccato la capitale dello Yemen, contemporaneamente a segnalazioni di attacchi a impianti elettrici e al porto di Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita.
Media: bombardamento israliano su Gaza all'alba, due morti
Due persone sono morte a causa delle ferite riportate nel bombardamento israeliano di Mawasi Khan Younis, nella Striscia di Gaza, avvenuto all'alba di oggi. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti dell'ospedale Nasser.
Media: esplosioni alla base navale di Bengasi in Libia
"Fonti locali libiche hanno riferito alla rete 'Al Araby' che si sono udite esplosioni e spari di armi pesanti nei pressi della base navale di Bengasi. Queste fonti non hanno fornito dettagli sulle esplosioni né sulle possibili cause del conflitto". Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr su Telegram.