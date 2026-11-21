È accaduto a bordo di un volo della compagnia Delta Air Lines, rimasto bloccato allo scalo di Boston per un "insolito imprevisto". Il gatto sarebbe infatti uscito dal proprio trasportino e avrebbe iniziato a girare liberamente all'interno della cabina. Dopo un breve stop, il pilota ha chiesto alla torre di controllo di poter ripartire
Un gatto a spasso nella cabina di un aereo. È ciò che è successo a bordo di un volo della compagnia Delta Air Lines, rimasto bloccato all'aeroporto Logan di Boston per un "insolito imprevisto". Il gatto sarebbe infatti uscito dal proprio trasportino e avrebbe iniziato a girare liberamente all'interno della cabina.
Un gatto a bordo del volo
Mentre l'aereo diretto in Florida stava rullando verso la pista per il decollo, il pilota ha contattato la torre di controllo chiedendo di potersi fermare causa di "una situazione in cabina". Qualche minuto più tardi, ha chiesto di poter riprendere la sequenza di partenza. "Grazie per la disponibilità, avevamo un gatto a spasso in cabina", ha spiegato.