Una tassa digitale per il bilancio Ue 2028-2034. La proposta è stata avanzata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha annunciato una "digital tax" come nuova risorsa propria. Si tratta di un contributo annuale pari al 3% del fatturato netto annuo derivante da pubblicità online, servizi di intermediazione digitale e dati generati dagli utenti. Il prelievo si applicherebbe alle imprese con ricavi da attività digitali superiori a 50 milioni di euro nell'Ue e un fatturato globale annuo superiore a 750 milioni. Per questo, come sottolineato, è necessario riavviare i lavori sulla relativa direttiva del Consiglio, così da giungere a un accordo nel 2027.

Secondo Merz, "una ripartizione equa e giusta degli oneri può essere ottenuta solo attraverso correzioni sul fronte delle entrate. La responsabilità della sicurezza dell'Europa ricade collettivamente sugli europei". Per il cancelliere tedesco, si tratta di "una questione di solidarietà, una responsabilità che dobbiamo assumerci insieme". Parlando poi dell'Ucraina, ha aggiunto: "Il Quadro Finanziario Pluriennale deve garantire all'Ucraina un sostegno solido, sostenibile e pluriennale, con il contributo di tutti i 27 Stati membri". Merz si è poi detto "pronto a lavorare per giungere a un bilancio dell'Ue che sia realistico e sostenibile. Raggiungere un accordo nel 2026 è nell'interesse di tutti noi in Europa".

Sullo schema negoziale sul bilancio Ue si è espresso anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, definendo la proposta come "un primo passo", ma sottolineando che "il suo volume complessivo rimane eccessivo". Commentando la proposta di Costa, il cancelliere ha poi spiegato che "quasi tutti gli Stati membri si trovano ad affrontare la sfida del risanamento delle finanze pubbliche", per questo "un bilancio dell'Ue che cresce di oltre il 40% in un simile contesto è, semplicemente, fuori fase rispetto alla realtà odierna". E ancora: "Gli squilibri già esistenti all'interno del bilancio dell'Ue rischiano di accentuarsi ulteriormente".

La Francia boccia la proposta di Costa: "Molto deludente"

Anche la Francia non ha accolto positivamente la proposta di Costa per il bilancio Ue. Secondo l'Eliseo, che ha respinto il piano presentato dal presidente del Consiglio europeo, la proposta "non rappresenta una base per un accordo". "La nuova base di negoziato sul prossimo bilancio pluriannuale europeo è molto deludente. I conti non tornano, in particolare sulla Politica Agricola Comune soprattutto per garantire gli aiuti al reddito degli agricoltori", ha riferito una fonte della presidenza francese.

Danimarca: "Bilancio Ue troppo alto e tagli squilibrati"

Ad avanzare critiche sul bilancio Ue è stata anche la Danimarca. "Abbiamo ricevuto una nuova proposta di compromesso per il prossimo bilancio pluriennale dell'Ue. A prima vista, il bilancio complessivo rimane troppo elevato e i tagli proposti appaiono squilibrati", ha dichiarato il ministro delle Finanze danese, Peter Hummelgaard. "Non possiamo affrontare le sfide del futuro con un bilancio legato al passato. Ora esamineremo la proposta più nel dettaglio e ne discuteremo con i nostri partner europei", ha aggiunto.

Svezia: "Ancora lontani da un compromesso sul bilancio Ue"

Anche la ministra svedese per gli Affari europei, Jessica Rosencrantz, ha commentato la proposta sul bilancio, definendolo "un passo nella direzione giusta", ma "siamo ancora molto lontani da un compromesso". Secondo Rosencrantz, "il bilancio è ancora troppo grande, e secondo la proposta di oggi il contributo della Svezia aumenterebbe di gran lunga troppo". Poi ha rimarcato: "L'Ue deve compiere scelte difficili sulle sue priorità, proprio come facciamo tutti a casa nostra. La Svezia vuole un bilancio incentrato sulla competitività e la sicurezza dell'Europa. Questa è stata la nostra posizione fin dal primo giorno, e continueremo a batterci per un bilancio moderno e giusto".