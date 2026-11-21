I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre, compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico "hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico". Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cnn, "non vi sono minacce specifiche e credibili in corso. Ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo. Secondo l'enete dell'aviazione nazionale si prevede che, tra il 24 e il 30 novembre, circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti. Nel documento che l'intelligence americana ha inviato alle compagnie si sottolinea che "i recenti messaggi diffusi dal gruppo terroristico "ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al-Qaeda, che incoraggiano i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali".