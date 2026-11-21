Per le forze dell'ordine "non vi sono minacce specifiche ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo". Tra il 24 e il 30 novembre, circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il piano che prevede il rinnovo del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare entro due giorni, è ancora sul tavolo
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I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da affiliati di Al Qaeda che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento di settembre, compiuto dal pilota di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv.
Intanto la coalizione a guida saudita ha reso noto di aver abbattuto tre missili Houthi diretti verso Riad, dopo che nella capitale erano state udite esplosioni.
I pasdaran iraniani rivendicano di aver abbattuto un drone Usa a Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il piano che prevede il rinnovo del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare entro due giorni, è ancora sul tavolo, ma gli Usa devono soddisfare le condizioni poste da Teheran.
Josh Gruenbaum, consulente senior del 'Board of Peace' avverte Israele: l'organismo a guida statunitense che supervisiona il cessate il fuoco a Gaza restituirà all'Onu la gestione della Striscia, qualora il governo israeliano continuasse a ostacolare gli sforzi del comitato volti a disarmare Hamas e a riabilitare l'enclave devastata dalla guerra.
Per approfondire:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
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Allarme droni nella base Usa di Sigonella, rientrato
Allarme ieri sera nella base Usa Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Secondo quanto riportano i media, in particolare a una cisterna volante KC135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. L’aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella.
Hamas: attacchi aerei su Gaza sono prosecuzione del genocidio
Hamas ha condannato l'intensificazione degli attacchi aerei del regime israeliano sulla Striscia di Gaza, definendo tali azioni una violazione dell'accordo di cessate il fuoco e una continuazione del genocidio. Lo riportano le agenzie iraniane. Hamas, facendo riferimento all'uccisione dei palestinesi e all'occupazione di ulteriori aree della Striscia di Gaza, ha definito tali azioni crimini di guerra e ha chiesto un'azione immediata da parte della comunità internazionale. Il movimento ha inoltre esortato i paesi mediatori e garanti dell'accordo di cessate il fuoco a obbligare Israele a fermare le aggressioni e a porre fine alla violazione delle disposizioni di tale accordo.
Media Iraq: esplode centrale elettrica a Basra, danni a case e auto
L'agenzia di stampa irachena Naya ha riferito di un'esplosione e di un incendio in una stazione gas della centrale elettrica di Al-Haritha, nella provincia di Basra, nel sud dell'Iraq. L'esplosione, secondo Naya, avrebbe causato "danni catastrofici nella zona circostante". Su Telegram sono state pubblicate immagini che mostrano distruzione di case e auto adiacenti alla centrale.
Media Houthi: diversi raid aerei nel governatorato di Taiz
L'emittente televisiva Al Masirah, controllata dagli Houthi nello Yemen, riferisce che raid aerei hanno preso di mira due distretti nel governatorato di Taiz. Lo scrive Al Jazeera. L'emittente ha riferito che otto raid aerei hanno colpito il distretto di Mocha, mentre altri attacchi separati hanno preso di mira il distretto di al-Shamayatayn.
Ukmto: petroliera colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz
Una petroliera, in transito in uscita dallo Stretto di Hormuz, è stata colpita sulla prua di sinistra da un proiettile di origine ignota. L'incidente, segnalato dall'agenzia di monitoraggio britannica Ukmto, è avvenuto a 8 miglia nautiche a nord di Khasab, in Oman. Il responsabile della sicurezza della compagnia ha riferito di un incendio a bordo dell'imbarcazione. Al momento non si registrano vittime né impatti sull'ambiente.
Pasdaran: abbattuto drone Usa nei cieli di Hormuz, è il 58
"Nei cieli sopra lo Stretto di Hormuz, il 58° drone MQ-9 di ultima generazione dell'esercito statunitense è stato individuato, intercettato e abbattuto dal moderno sistema di difesa aerospaziale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche". E' quanto affermano i pasdaran, riportati dalla tv di Stato iraniana Irib. A quanto riportato il drone è stato preso di mira mentre osservava e monitorava i movimenti aerei nella regione dello Stretto di Hormuz. Con la distruzione di questo drone, il numero di MQ-9 delle forze armate statunitensi distrutti ha raggiunto quota 58.
007 Usa hanno allertato le compagnie aeree: "Al Qaeda pronta a compiere attacchi"
I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre, compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico "hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico". Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cnn, "non vi sono minacce specifiche e credibili in corso. Ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo. Secondo l'enete dell'aviazione nazionale si prevede che, tra il 24 e il 30 novembre, circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti. Nel documento che l'intelligence americana ha inviato alle compagnie si sottolinea che "i recenti messaggi diffusi dal gruppo terroristico "ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al-Qaeda, che incoraggiano i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali".