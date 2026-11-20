Alla Casa Bianca il presidente Usa, di ritorno dallo storico trilaterale con Putin e Xi Jinping a Shenzhen, ha fatto il punto su alcuni punti emersi dal vertice e sull’evoluzione dei conflitti. "Putin vuole mettere fine alla guerra" in Ucraina ha detto. Sull'IA: "Io e Xi abbiamo concordato di mettere paletti comuni" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump sta tenendo una conferenza stampa alla Casa Bianca, per tracciare un bilancio sul vertice trilaterale in Cina con Vladimir Putin e Xi Jinping e fare il punto sui conflitti in Ucraina e nel Golfo. Il presidente americano si è presentato nella briefing room insieme al segretario di Stato Marco Rubio e al vicepresidente JD Vance, entrambi tra i possibili candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Presente anche il segretario al Tesoro Scott Bessent. Il tycoon ha cominciato il suo intervento dichiarando: "Siamo tornati da una delle visite presidenziali più di successo di sempre nella storia americana, ovunque nel mondo, non solo in Asia. Sono successe grandi cose” a Shenzhen. "Vado d'accordo con Xi e con la Russia", ha detto. "Abbiamo avuto uno dei vertici internazionali più importanti degli ultimi anni. È stato il primo incontro trilaterale tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina". Trump ha detto di non aver mai pensato al paragone con la conferenza di Yalta del 1945: "Non ci ho pensato. Sono andato lì dicendomi: 'Vado molto d'accordo con queste due persone. Risolveremo le nostre divergenze'".

"Putin ha confermato guerra non sarebbe iniziata con me presidente" Sulla guerra in Ucraina ha affermato: "Putin mi ha detto che vuole che finisca con mezzi diplomatici. Ho chiesto a Putin: 'avresti iniziato la guerra con me presidente?'. Lui ha detto: 'No, non sarebbe mai successo'. È stata gestita molto male dal nostro Paese". Poi ha aggiunto: "Putin e Zelensky si odiano. In Ucraina ci sono circa 25mila morti al mese". "Putin vuole mettere fine alla guerra" Donald Trump ha ribadito che Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra, ma è una cosa difficile, a essere onesti". Il presidente statunitense ha dato questa risposta a una giornalista che gli ha chiesto come potesse credere a Putin se la Russia continua ad attaccare in modo violento le città ucraine. Trump ha poi detto che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo vorrebbero, ma "non sanno come finire" la guerra. Trump vuole accordo di pace in Ucraina entro inizio gennaio Intanto il Financial Times riporta che l'amministrazione Trump avrebbe ha comunicato ai funzionari europei e ucraini di voler giungere a un accordo di pace tra Kiev e la Russia entro l'inizio di gennaio, prima che i Democratici assumano il controllo del Congresso. Trump: "È difficile dire sbarazziamoci delle armi nucleari" "Cina e Russia hanno concordato che la guerra nucleare non ci sarà mai", ha detto Donald Trump in conferenza stampa a proposito dei suoi colloqui con Putin e Xi Jinping. Tuttavia "è molto difficile dire 'sbarazziamoci delle nostre armi nucleari, non vogliamo più armi nucleari', se si guarda alla questione da un punto di vista puramente negoziale. Siamo in testa per quanto riguarda le armi nucleari, davanti alla Russia. La Cina è molto indietro, ma colmerà il divario. Si stanno dando da fare in modo intenso e frenetico", ha aggiunto. Vedi anche Trump: "Con Putin d'accordo su fine guerra Ucraina"

Trump: “Voglio un accordo con l’Iran” Donald Trump ha aperto la sua conferenza stampa parlando dell'Air Force One che gli è stato regalato dal Qatar e sul quale ha viaggiato in Asia. "Fantastico. Xi Jinping è rimasto impressionato, Vladimir Putin è rimasto impressionato”. Poi è passato a parlare della situazione in Iran: "Io voglio fare un vero accordo con Teheran, loro vogliono fare un accordo, ma un'intesa che non è accettabile per me. Vogliamo un accordo vero, non uno finto come quello che hanno fatto per 51 anni, non più 47. La gente parla di 47 anni, in realtà sono 51". "Non sono scontento di quanto detto da Vance dopo le midterm" "Non sono scontento" di quanto detto da JD Vance sulle elezioni di metà mandato. "È stato accurato, ma avrei aggiunto una cosa", ha detto Trump riferendosi all'analisi di Vance sulla sconfitta elettorale allle midterm, imputata alla guerra in Iran. Trump ha messo in evidenza che avrebbe aggiunto un "lo rifarerei" perché, ha osservato, l'Iran non può avere l'arma nucleare. “Peccato i pezzi della benzina non siano calati prima delle midterm” Lato economico, Trump ha dichiarato: "Peccato che non sia successo prima delle elezioni, ma tant’è”, riferendosi al calo del prezzo della benzina. "Il mio nome non era sulla scheda, spero ve lo ricordiate", ha aggiunto il tycoon. "Abbiamo perso 4.000 miliardi di dollari dalle elezioni perché il mondo non è contento di chi ha ottenuto buoni risultati al voto", riferendosi probabilmente al calo di Wall Street. Poi ha aggiunto che i tassi di interesse restano eccessivamente alti perché "abbiamo una Fed politicizzata, e non sto parlando del presidente”, esonerando dalle sue critiche Kevin Warsh, il presidente della Fed che ha nominato. Vedi anche Iran, Pentagono: "Guerra costata finora oltre 48 miliardi dollari"

Trump: “Io e Xi abbiamo concordato di mettere paletti comuni sull’IA” "Io e Xi abbiamo concordato di mettere paletti congiunti sull'intelligenza artificiale”, ha detto Trump. "Non è intelligenza artificiale. È qualcosa di 'super'. Il problema è che potrebbe essere fin troppo 'super'... Chiunque si aggiudichi l'IA, vince. Tenetelo a mente", ha aggiunto. Per Trump "gli Usa sono in vantaggio sulla Superintelligenza. Anche Xi è d'accordo nel chiamarla Superintelligenza e non Intelligenza artificiale". Il presidente degli Stati Uniti ha promesso lotta dura per imporre la costruzione in patria dei data center, infrastrutture chiave per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ma contrastate dalle comunità, che non vogliono accollarsi gli alti costi dell'energia. "Non permetterò che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti. Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese. Se i giganti del tech costruiranno data center all'estermo imporremo una tassa pesante". Nvidia, Trump: "Huang torni al suo posto" "Jensen Huang è un uomo brillante. Vorrei che tornasse al suo posto. Deve avere una seconda chance", afferma. Se Nvidia fosse intelligente, "accetterebbe le scuse di Huang e lo farebbe tornare". Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono che alla Cina vengano venduti solo i chip più vecchi, aggiungendo che la sua amministrazione sta discutendo "un accordo molto completo" con Pechino. "Quotazione di Anthropic un successo" La quotazione di Anthropic è stata un "successo, ho molto rispetto per Dario" Amodei, l'amministratore delegato, ha detto Donald Trump in conferenza stampa. Vedi anche Intelligenza artificiale, cosa prevede l'accordo tra Usa e alleati