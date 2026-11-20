L'uomo, influente magnate russo e vicino al Cremlino, ha contestato la cifra chiesta dall'ex moglie e ha offerto 25 milioni. Secondo la stampa britannica, la donna mira ad almeno 600 milioni di sterline per far fronte a quelle che definisce le sue "ragionevoli esigenze"

Potanin, il quale ha dichiarato di guadagnare 42,2 milioni l'anno, ha contestato la cifra chiesta dall'ex moglie e ha offerto 25 milioni all'ex consorte, trasferitasi da anni nel Regno Unito. Il processo civile davanti al giudice MacDonald dovrebbe arrivare a conclusione nel mese di dicembre, con una sentenza scritta attesa in un secondo momento. Secondo la stampa britannica, anche se la richiesta principale dovesse essere bocciata, la donna mirerebbe comunque ad almeno 600 milioni di sterline per far fronte a quelle che definisce le sue "ragionevoli esigenze".

Il contenzioso per divorzio di maggior valore nella storia giudiziaria inglese. Così è stata definita la causa intentata da Natalia Potanina, ex moglie dell'oligarca russo Vladimir Potanin, influente magnate del nichel vicino al Cremlino e considerato uno degli uomini più ricchi di Russia. La donna, infatti, ha chiesto oltre 2,1 miliardi di sterline nella causa che si è aperta all'Alta Corte di Londra.

L'ex coppia

Entrambi 65enni, i due si erano sposati in Russia nel 1983: hanno tre figli. La relazione, finita nel 2014, è approdata nei tribunali britannici quattro anni dopo. L'oligarca e l'ex moglie, ai tempi del loro matrimonio, conducevano uno "stile di vita sontuoso", tra "case favolose" e yacht di lusso, ha riferito l'avvocato della donna, Charles Howard, ricordando, ad esempio, la cifra pari a 1,7 milioni pagata a George Michael per cantare ad una loro festa di Capodanno del 2006.

Le richieste dell'ex moglie

Stando ad Howard, i giudici russi hanno considerato solo i beni intestati all'ex marito e non quelli di cui era beneficiario effettivo, lasciandole "meno dell'1% della ricchezza generata durante questo lungo matrimonio". In sostanza, hanno sostenuto, si tratta di "un'enorme ingiustizia". Tra le richieste, ci sono poi anche oltre 172 milioni per immobili nel Regno Unito e una rendita di 12,3 milioni l'anno.

Il difensore del magnate

Stando, invece, a quanto dichiarato dal difensore di Potanin, Lord Faulks, l'ex moglie ha già ottenuto in Russia una somma cospicua ed è uscita dal matrimonio "molto ricca". Faulks ha inoltre sostenuto che ogni decisione presa dai giudici inglesi sarebbe "impossibile da far eseguire" in Russia e che, anche se la donna ottenesse la cifra rivendicata, "non può esserci alcuna certezza" che riesca ad accedervi, a causa delle "brutali" sanzioni attualmente in vigore contro l'ex marito.

Il ruolo di Potanin

Amministratore delegato e principale azionista del colosso minerario Norilsk Nickel, Potanin è stato sanzionato dal governo britannico già nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, in quanto considerato molto vicino alla cerchia di Vladimir Putin. Sono poi scattate anche le sanzioni da parte degli Stati Uniti.