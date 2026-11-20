Nell'ultimo blitz della polizia sono stati uccisi 34 membri di una gang nel quartiere di Martissant della capitale haitiana. L'operazione ha preso di mira "una base del capo banda Ti Lapli" nella zona, hanno riferito gli agenti
Operazione della polizia nazionale haitiana contro le bande criminali. Nell'ultimo blitz degli agenti sono stati uccisi 34 membri di una gang nel quartiere di Martissant della capitale Port-au-Prince. L'operazione ha preso di mira "una base del capo banda Ti Lapli" nella zona, come ha spiegato la polizia in un post su Facebook.
L'operazione contro le bande criminali haitiane
Il blitz contro le bande criminali è avvenuto nel contesto di un imponente dispiegamento dell'esercito salvadoregno contro le bande locali nella capitale di Haiti. Secondo un testimone, nel quartiere Martissant si sono udite anche esplosioni e intensi scambi di colpi d'arma da fuoco.