Dal primo agosto, la cifra è aumentata di circa il 26%. "Questo numero include munizioni, costi di sostituzione delle attrezzature e costi operativi - ha spiegato detto Arthur Miller, vice controllore del Pentagono - ma non i danni alle basi statunitensi in Medio Oriente". Crescono le possibilità di un'azione militare di Israele contro l'Iran, mentre il governo di Tel Aviv resta in attesa della decisione del presidente americano, Donald Trump
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La guerra contro l'Iran è costata finora agli Stati Uniti oltre 48 miliardi di dollari. Lo ha rivelato il Pentagono al Congresso. Dal primo agosto, la cifra è aumentata di circa il 26%. "Questo numero include munizioni, costi di sostituzione delle attrezzature e costi operativi - ha spiegato detto Arthur Miller, vice controllore del Pentagono - ma non i danni alle basi statunitensi in Medio Oriente, alcune delle quali sono state duramente colpite da attacchi iraniani, e tanto meno le ripercussioni sull'economia globale”. Crescono le possibilità di un'azione militare di Israele contro l'Iran, mentre il governo di Tel Aviv resta in attesa della decisione del presidente americano, Donald Trump. Secondo un funzionario israeliano citato dall'emittente Channel 12, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma le probabilità di un intervento sono in aumento. I senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno bocciato una risoluzione che avrebbe obbligato il presidente Donald Trump a porre fine alle operazioni militari contro l'Iran o a chiedere l'autorizzazione del Congresso per proseguirle.
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Trump: "Non ho fretta di decidere, vedremo dopo inizio 2027"
"Non ho fretta di prendere alcuna decisione sull'Iran. Vedremo che cosa succederà dopo l'inizio del nuovo anno". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista telefonica all'emittente israeliana.
Teheran: accuse su armi chimiche come quelle all'Iraq nel 2003
"Dopo la grande narrazione della 'minaccia nucleare iraniana', i funzionari statunitensi sostengono ora che vi siano indicazioni che l'Iran stia sviluppando armi biologiche o chimiche! Le accuse continuano a cambiare, ma la narrazione di fondo resta inquietantemente familiare". Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha commentato su X le informazioni di intelligence americane, riferite da Axios, secondo cui Teheran starebbe sviluppando armi chimiche e biologiche. Baqaei ha citato il discorso pronunciato nel 2003 dall'allora segretario di Stato americano, Colin Powell, al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, quando mostrò una fiala per sostenere la presunta minaccia delle armi di distruzione di massa irachene. Quelle informazioni, ha scritto, furono utilizzate per preparare il terreno all'invasione dell'Iraq. "Il mondo ha imparato qualcosa dalla disastrosa lezione del 2003 o permetterà che l'opinione pubblica venga nuovamente ingannata?", conclude.
Israele in attesa di Trump, aumentano possibilità di un'azione militare
Crescono le possibilità di un'azione militare di Israele contro l'Iran, mentre il governo di Tel Aviv resta in attesa della decisione del presidente americano, Donald Trump. Secondo un funzionario israeliano citato dall'emittente Channel 12, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma le probabilità di un intervento sono in aumento. Nelle ultime settimane sarebbero stati predisposti piani per un attacco, poi sospesi su ordine della Casa Bianca. Secondo Axios, inoltre, il capo del Mossad, Roman Gofman, avrebbe consegnato agli Stati Uniti informazioni riservate sui progressi del programma nucleare iraniano e su altre attività di Teheran, comprese presunte attività legate allo sviluppo di armi chimiche.
"No" dei repubblicani a risoluzione per limitare poteri Trump
I senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno bocciato una risoluzione che avrebbe obbligato il presidente Donald Trump a porre fine alle operazioni militari contro l'Iran o a chiedere l'autorizzazione del Congresso per proseguirle. Con questo voto, come riferisce Al Jazeera, il partito ha ribadito il proprio sostegno al conflitto, nonostante le recenti sconfitte elettorali siano state in parte attribuite proprio all'opposizione dell'opinione pubblica verso la guerra. La risoluzione, votata ieri, giovedì 19 novembre, è stata respinta con 51 voti contrari e 48 favorevoli, rispecchiando quasi interamente gli schieramenti di partito. A settembre, lo stesso testo aveva invece ottenuto il via libera dalla Camera dei Rappresentanti con 220 voti a favore e 204 contro. Il provvedimento, presentato ai sensi del War Powers Resolution del 1973, mirava a imporre a Trump il ritiro delle forze statunitensi dalle ostilità con Teheran.