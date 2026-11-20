La guerra contro l'Iran è costata finora agli Stati Uniti oltre 48 miliardi di dollari. Lo ha rivelato il Pentagono al Congresso. Dal primo agosto, la cifra è aumentata di circa il 26%. "Questo numero include munizioni, costi di sostituzione delle attrezzature e costi operativi - ha spiegato detto Arthur Miller, vice controllore del Pentagono - ma non i danni alle basi statunitensi in Medio Oriente, alcune delle quali sono state duramente colpite da attacchi iraniani, e tanto meno le ripercussioni sull'economia globale”. Crescono le possibilità di un'azione militare di Israele contro l'Iran, mentre il governo di Tel Aviv resta in attesa della decisione del presidente americano, Donald Trump. Secondo un funzionario israeliano citato dall'emittente Channel 12, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma le probabilità di un intervento sono in aumento. I senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno bocciato una risoluzione che avrebbe obbligato il presidente Donald Trump a porre fine alle operazioni militari contro l'Iran o a chiedere l'autorizzazione del Congresso per proseguirle.

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