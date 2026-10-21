Come ha osservato al Wall Street Journal Hamad Hussain, economista di Capital Economics, il sistema di navigazione nello Stretto di Hormuz si è ormai consolidato e la propensione al rischio degli operatori è aumentata. A contribuire alla tenuta dei flussi ci sono anche le infrastrutture di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Secondo le stime di Kpler, a settembre circa il 40% del petrolio non iraniano esportato dal Golfo ha evitato il passaggio attraverso Hormuz grazie agli oleodotti regionali, contro il 17% registrato prima del conflitto.