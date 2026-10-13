Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Hormuz, Trump e la realtà: cosa sta succedendo nello Stretto

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Negli ultimi giorni, il presidente americano si è lasciato andare a dichiarazioni trionfali rispetto alla situazione nello Stretto di Hormuz. Ma la ripresa del traffico petrolifero, favorita da rotte alternative e stratagemmi logistici, non significa che il conflitto sia vicino alla fine: la minaccia iraniana resta concreta e il rischio di una nuova escalation è ancora alto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ