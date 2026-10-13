Hormuz, Trump e la realtà: cosa sta succedendo nello Stretto

Negli ultimi giorni, il presidente americano si è lasciato andare a dichiarazioni trionfali rispetto alla situazione nello Stretto di Hormuz. Ma la ripresa del traffico petrolifero, favorita da rotte alternative e stratagemmi logistici, non significa che il conflitto sia vicino alla fine: la minaccia iraniana resta concreta e il rischio di una nuova escalation è ancora alto