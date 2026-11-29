In occasione delle elezioni regionali tra dicembre 2025 e maggio 2026, Vox cresce ancora diventando determinante per far nascere esecutivi a guida PP. Nel frattempo, Abascal rinnova il partito con l’espulsione di due figure storiche, Ivan Espinosa de los Monteros e Javier Ortega Smith, e la promozione di Montserrat Lluis, il “regista” degli accordi di coalizione in Estremadura, Aragona, Castiglia e Leon e Andalusia.