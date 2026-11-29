Santiago Abascal, chi è il presidente di Vox leader della “derecha dura” in SpagnaMondo
Introduzione
Classe 1976 di Bilbao, Abascal cresce nei Paesi Baschi in una famiglia di commercianti tessili di destra. Sin da giovane milita nel Partito Popolare basco ricoprendo diverse cariche locali, da consigliere comunale a Llodio a deputato del Parlamento regionale. Dopo un'ascesa nazionale non senza inciampi con il suo partito, Vox, dopo le elezioni del 2026 potrebbe diventare l'ago della bilancia in un eventuale governo guidato da Alberto Feijoo.
Quello che devi sapere
La minaccia dell’Eta
Figlio di un leader locale di Alianza Popular, partito post-franchista poi confluito nel PP, Santiago Abascal entra in politica in un periodo caratterizzato dal terrorismo politico perpetrato dal gruppo Eta. La violenza tocca da vicino il negozio degli Abascal che viene dato alle fiamme, i cavalli del padre sfregiati con pittura e scritte pro-organizzazione. Dopo quell’episodio, come da lui stesso dichiarato, comincia a portare una pistola Smith & Wesson “per proteggere la famiglia”.
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La rottura con il PP
La svolta politica arriva nel novembre 2013 quando Abascal rompe con il partito guidato dall’allora premier Mariano Rajoy. In una durissima lettera, accusa il leader popolare di “tradire i principi” soprattutto per l’eccessiva apertura dimostrata nei confronti dei nazionalisti catalani e baschi. Per il giovane politico il rilascio dei prigionieri Eta in osservanza ad una sentenza dell’Unione Europea costituisce un punto di non ritorno. Poche settimane e il 17 dicembre fonda Vox che da subito si colloca a destra dei Popolari.
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L’ascesa di Vox
Dopo anni di scarsa rilevanza sullo scenario nazionale, dal 2018 il partito conosce una rapida ascesa. Il Paese è scosso dalla rivolta secessionista in Catalogna con il referendum sull'indipendenza contestato dal governo in carica. Dopo la fuga in Belgio del leader catalano Carles Puigdemont e l’arresto di altri esponenti di spicco, in Spagna si riaccendono le istanze nazionalistiche e Vox è tra le formazioni che più trova terreno fertile: alle elezioni regionali in Andalusia incassa 12 seggi.
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Il programma
Già nell’ottobre 2018 Abascal chiama a raccolta i sostenitori con un grande raduno a Vistalegre, Madrid, dove presenta il suo manifesto con cento proposte su vari temi, dalle misure anti-immigrazione all’opposizione alle leggi sulla violenza di genere.
I primi successi elettorali
Nella fase di incertezza politica che segue l’arrivo del socialista Pedro Sanchez alla Moncloa, Abascal inanella una serie di vittorie anche a livello nazionale. Alle elezioni politiche dell’aprile 2019 Vox fa il suo ingresso al Congresso dei Deputati con 24 deputati, incluso lo stesso leader, ma già nel voto anticipato convocato per il novembre dello stesso anno raddoppia il numero dei parlamentari arrivando a 52.
La delusione del 2023
Oppositore dei governi del Psoe con Podemos e autonomisti, Abascal presenta per due volte mozioni di sfiducia contro Sanchez. Al secondo tentativo, nel 2023, propone l’economista Ramon Tamames come capo del governo in caso di rovesciamento ma ancora una volta sfuma il ribaltone. Alle elezioni del luglio 2023, i socialisti rimontano a sorpresa e Sanchez riesce a formare il suo terzo governo. Vox cala invece al 12,6% dimezzando la rappresentanza in Parlamento con 23 deputati.
Il difficile rapporto tra Vox-Pp
Dall’Andalusia in poi, il leader basco si fa promotore di accordi locali tra il suo partito e i Popolari. Nel 2024 tuttavia si consuma una rottura in tutte le giunte regionali condivise per divergenze sull’accoglienza nei confronti dei migranti minorenni non accompagnati. Il partito di Feijoo aveva infatti accettato il piano per la redistribuzione di circa 400 minori provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta. Le crepe tengono a lungo le due formazioni lontane che restano tuttavia unite dall’opposizione al governo Sanchez.
I cambiamenti interni
In occasione delle elezioni regionali tra dicembre 2025 e maggio 2026, Vox cresce ancora diventando determinante per far nascere esecutivi a guida PP. Nel frattempo, Abascal rinnova il partito con l’espulsione di due figure storiche, Ivan Espinosa de los Monteros e Javier Ortega Smith, e la promozione di Montserrat Lluis, il “regista” degli accordi di coalizione in Estremadura, Aragona, Castiglia e Leon e Andalusia.
Lo slogan
Dal blocco degli ingressi di migranti alla remigrazione di stranieri che vivono di sussidi fino alla stretta sull’assistenza medica per gli irregolari: Abascal plasma il suo programma politico intorno allo slogan “prima gli spagnoli” che declina anche negli aiuti pubblici: in primis il diritto alla casa uno dei temi più delicati che hanno acceso la campagna elettorale per le elezioni politiche del 29 novembre 2026.
La rete internazionale di Abascal
La crisi di Ceuta con l’arrivo in massa di centinaia di migranti dal Marocco verso l’exclave spagnola riaccende la linea dura di Abascal che nel programma propone la militarizzazione dei confini. All’apertura della corsa per la Moncloa, a Madrid, il leader di Vox incassa videomessaggi di sostegno da diversi leader della destra, come la premier italiana Giorgia Meloni, il leghista Matteo Salvini fino a Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National alle presidenziali francesi dell’aprile 2027 e il presidente argentino Javier Milei.
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