Al voto oggi sono chiamati oltre 38 milioni di spagnoli. Lo spoglio inizierà subito dopo la fine delle votazioni. Il premier uscente cerca il quarto mandato per frenare l'asse di destra Pp-Vox dato per favorito dai sondaggi
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Si vota in Spagna: oggi oltre 38 milioni di spagnoli sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Si tratta di elezioni anticipate: il premier uscente Pedro Sanchez ha convocato il voto dopo che il Parlamento ha respinto le sue proposte legislative per affrontare il caro casa che sta attanagliando diverse aree del Paese e ha provocato ingenti manifestazioni di piazza.
Sanchez cerca il quarto mandato per frenare l'asse di destra Pp-Vox, dato per favorito dai sondaggi. Il leader dei Popolari, Alberto Nunez Feijoo, invece, è a caccia della vittoria che riporterebbe il suo partito alla Moncloa dopo oltre 8 anni all’opposizione.
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Coordinatore Izquierda unida sul voto in Spagna: "Giorno cruciale per il nostro Paese"
"Oggi è un giorno cruciale per il nostro Paese", afferma Antonio Maillo, coordinatore federale di Izquierda unida, la sinistra unita, una delle principali forze nella lista elettorale del Frente Amplio, dopo aver votato a Siviglia alle 9.14, pochi minuti dopo l'apertura delle urne. Maillo ha fatto appello alla mobilitazione, a fronte dei sondaggi che vedono la coalizione delle sinistre alternative in forte retrocessione rispetto alle elezioni del 2023, con un risultato che potrebbe compromettere una maggioranza progressista con il Psoe del premier Pedro Sanchez, sebbene la mobilitazione nell'ultima settimana di campagna elettorale, con la leader del Frente Amplio, Ada Colau, induca a un "maggiore ottimismo".
Il voto di Sanchez
Il premier e candidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, è stato fra i primi a votare alle 9,15 a Madrid, presso il Colegio de Nuestra Senora del Buen Consejo.
Sanchez: "Oggi Spagna decide che futuro vuole"
"Oggi è il giorno in cui il nostro Paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi quattro anni. L'ho detto durante tutta la campagna elettorale: in democrazia ci sono molti poteri, ma il più grande è il voto", ha sottolineato Sanchez oggi, dopo aver votato. Il leader del Psoe ha anche lanciato un appello alla partecipazione: "Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione, tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto più forte sarà il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimi quattro anni". Sanchez ha quindi espresso l'aspettativa di un'affluenza record. "Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale, c'è stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte dei partiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo una democrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano. Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmente tra le più alte di tutta la nostra storia democratica", ha affermato.
Sanchez: "Percepisco mobilitazione storica"
"Il potere più grande in una democrazia è il potere di voto", ha affermato Sanchez, quando ha votato, alle 9.15. Poi ha incoraggiato i cittadini a recarsi alle urne. Come già in diverse occasioni durante la sua campagna elettorale, Sanchez ha detto di percepire "una mobilitazione storica" e che questo è un bene, "perché rifletterà veramente la volontà del popolo in Parlamento e il governo che ne risulterà avrà la forza sufficiente per attuare le proprie politiche".
Sanchez ha votato a Madrid
Il presidente del governo spagnolo e candidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, ha votato appena dopo l'apertura delle urne, alle 9.15, nella scuola Nuestra Senora del Buen Consejo, a Madrid. È stato il primo tra i candidati a recarsi alle urne.
In Spagna seggi aperti per le elezioni
Alle 9 in tutta la Spagna hanno aperto i seggi per il voto di oggi.
I primi risultati alle 22.30
Alle 22.30 saranno comunicati i risultati provvisori presso il Centro nazionale di diffusione dei dati elettorali, nel complesso fieristico Ifema, a Madrid, dalla ministra portavoce del governo Elma Saiz e dal ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska.
Le misure di sicurezza in campo
Oltre 100mila agenti sono impegnati nel dispositivo di sicurezza per assicurare le operazioni nei seggi ed è stata rafforzata anche la protezione contro possibili cyberattacchi.
Tutti i numeri di queste elezioni in Spagna
Sono 35.953.542 gli elettori residenti del Paese, mentre 2.663.407 votano dall'estero e hanno già depositato il voto entro giovedì 26 novembre presso le ambasciate e gli uffici consolari. In palio i 350 seggi del Congresso e 209 del Senato. Sarà poi il nuovo Parlamento a scegliere il presidente del governo per i prossimi quattro anni. Si tratta delle diciassettesime elezioni generali dal ritorno della democrazia in Spagna, sancito dalla Costituzione democratica del 1978. Sono 22.493 i seggi allestiti sul territorio nazionale, con 61.033 sezioni elettorali. Per la prima volta sarà inoltre possibile, per i cittadini che hanno attivato il servizio, identificarsi al seggi attraverso il documento d'identità digitale. Per 1.615.542 giovani, che hanno compiuto i 18 anni dopo le elezioni del 2023, sarà la prima partecipazione a un'elezione generale.
In Spagna seggi aperti per le elezioni politiche
Si sono aperti regolarmente alle 9 in Spagna i seggi per le elezioni politiche anticipate, che chiamano al voto 38.616.949 milioni di cittadini per il rinnovo del Congresso dei deputati e del Senato. Le operazione di voto proseguiranno fino alle 20.
Il sistema elettorale in Spagna
In palio ci sono i 350 seggi del Congresso e i 209 senatori eletti direttamente, mentre altri 58 saranno designati dai Parlamenti delle 17 Comunità autonome. Il sistema elettorale spagnolo per il Congresso è di tipo proporzionale senza preferenze, con liste bloccate. Si applica il cosiddetto metodo d'Hondt, che prevede l'assegnazione dei seggi tra i partiti nelle 52 circoscrizioni generalmente corrispondenti alle province. Ogni circoscrizione elegge un minimo di due deputati, mentre il resto dei seggi vengono assegnati in proporzione alla popolazione. La soglia di sbarramento è del 3% dei voti validi nella singola circoscrizione. Il meccanismo favorisce le formazioni più grandi e i partiti con una forte presenza territoriale, come quelli indipendentisti baschi e catalani, a discapito delle liste minori: il numero di voti necessari per conquistare un seggio varia sensibilmente da una provincia all'altra. Diverso il sistema per il Senato, dove gli elettori possono scegliere direttamente i singoli candidati, anche appartenenti a liste differenti.
Sanchez cerca il quarto mandato
Il socialista Sanchez, che guida il governo dal 2018, cerca ora la riconferma mentre il suo principale sfidante, il leader dei Popolari Alberto Nunez Feijoo, è a caccia della vittoria che riporterebbe il suo partito alla Moncloa dopo oltre 8 anni all’opposizione.
Elezioni anticipate
Si tratta di elezioni anticipate: il premier uscente Pedro Sanchez, infatti, ha convocato il voto dopo che il Parlamento ha respinto le sue proposte legislative per affrontare il caro casa che sta attanagliando diverse aree del Paese e ha provocato ingenti manifestazioni di piazza.
Spagna al voto
Si tengono oggi, domenica 29 novembre, le elezioni politiche in Spagna per il rinnovo delle Cortes Generales, il Parlamento spagnolo. I seggi aprono alle 9 di mattina e chiuderanno alle 20, con lo spoglio che inizierà subito dopo: i dati provvisori sono previsti per le 22:30.