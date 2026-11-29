"Oggi è il giorno in cui il nostro Paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi quattro anni. L'ho detto durante tutta la campagna elettorale: in democrazia ci sono molti poteri, ma il più grande è il voto", ha sottolineato Sanchez oggi, dopo aver votato. Il leader del Psoe ha anche lanciato un appello alla partecipazione: "Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione, tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto più forte sarà il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimi quattro anni". Sanchez ha quindi espresso l'aspettativa di un'affluenza record. "Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale, c'è stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte dei partiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo una democrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano. Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmente tra le più alte di tutta la nostra storia democratica", ha affermato.