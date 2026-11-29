Nuovo attacco della Russia all'Ucraina: un bombardamento su Zaporizhzhia ha colpito e danneggiato edifici residenziali, causando un morto e due feriti. Le forze ucraine hanno condotto un attacco riuscito contro una struttura operativa dell'unità russa a Berdyansk. Nel frattempo, dopo ore di polemica politica fra governo e centrosinistra, a chiarire che l'Italia non era stata avvisata dell'attacco ucraino in Libia è stato il presidente Zelensky
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Nuovo attacco della Russia all'Ucraina: un bombardamento su Zaporizhzhia ha colpito e danneggiato edifici residenziali, causando un morto e due feriti.
Le forze ucraine hanno condotto un attacco riuscito contro una struttura operativa dell'unità russa d'élite per droni "Rubicon" a Berdyansk. Lo ha rivendicato su Telegram il Gruppo di Forze Sud, sottolineando che "secondo le stime preliminari, le perdite potrebbero superare i 30 morti e i 70 feriti".
Nel frattempo, dopo ore di polemica politica fra governo e centrosinistra, a chiarire che l'Italia non era stata avvisata dell'attacco ucraino in Libia è stato lo stesso presidente Zelensky.
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Kiev: "I russi hanno ucciso l'ultimo residente di un villaggio nella regione di Kherson"
Le forze russe hanno ucciso l'ultimo abitante rimasto nel villaggio di Tiahynka, nella regione ucraina di Kherson, dopo che l'uomo era tornato a casa nonostante avesse ricevuto una minaccia di morte scritta da soldati russi. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando Mykola Yatsenko, capo dell'amministrazione militare locale. I resti dell'uomo, individuati il 30 ottobre durante una tregua umanitaria temporanea, sono stati identificati attraverso esami forensi e sepolti nel vicino villaggio di Tavriiske. Secondo Yatsenko, l'anziano si recava in bicicletta nel vicino centro di Vysoke per ritirare la pensione, ricevere aiuti umanitari e acquistare generi alimentari. Con il peggioramento della situazione di sicurezza aveva progressivamente ridotto gli spostamenti, fino a decidere di lasciare il villaggio dopo aver ricevuto un biglietto con la minaccia: "Nonno, vattene da qui o ti uccideremo!". Gli era stato trovato un alloggio temporaneo, ma era tornato a casa appena due giorni dopo. Secondo il media locale Most, sarebbe stato ucciso nel bombardamento russo della sua abitazione. Prima dell'invasione russa su vasta scala, Tiahynka contava 2.031 abitanti. Durante la tregua umanitaria mediata dagli Usa, dieci persone sono state evacuate dalla comunità locale.
Kiev: "Raid russi su Zaporizhzhia e Odessa nella notte, due morti e feriti"
Due donne uccise e diverse persone ferite in attacchi russi contro le città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa nella notte. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando i due capi delle amministrazioni locali. A Zaporizhzhia, una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina, soccorsa dai vigili del fuoco dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie. Le immagini diffuse dall'amministrazione militare regionale mostrano un edificio residenziale danneggiato, con finestre infrante e balconi distrutti. A Odessa, nel sud del Paese, un altro attacco russo ha provocato la morte di una donna anziana e il ferimento di diverse persone. Il bilancio dei feriti non è stato ancora precisato. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.
Attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e due feriti
Una donna è morta e due sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe su Zaporizhzhia. Lo ha reso noto Rbc-Ucraina. Il bombardamento ha preso di mira e danneggiato edifici residenziali. Tra i feriti c'è una ragazza di 14 anni estratto da sotto le macerie.
Russia: intercettati oltre 1.000 droni, 105 a Mosca
Il ministero della Difesa russo ha annunciato che, per la seconda notte consecutiva, sono stati intercettati oltre mille droni ucraini sopra il territorio russo. "Nel corso dell'ultima notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 1.017 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa" in una ventina di regioni, ha precisato il Ministero della Difesa. Nella notte tra venerdi' e sabato, le autorità russe avevano annunciato di aver distrutto 1.246 droni ucraini. Nella notte tra sabato e domenica, un totale di 542 droni ucraini si sono diretti verso la regione di Mosca, ha dichiarato a sua volta su Telegram il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. "La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa nelle zone di avvicinamento pù lontane. In totale, 105 droni sono stati distrutti nei pressi di Mosca", ha aggiunto Sobianin.
Mosca: "Oltre mille droni ucraini abbattuti durante la notte"
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 1.017 droni ucraini ad ala fissa durante la notte nelle regioni del Paese. "Nel corso della notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 1.017 droni ucraini ad ala fissa", ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.
Mosca, colpita fabbrica munizioni per Kiev
Le forze russe hanno attaccato la fabbrica Jti Ukraine a Kremenchuk, nell'Ucraina centrale, dove venivano prodotte munizioni per l'esercito di Kiev. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una dichiarazione riportata dalla Tass.