Il ministero della Difesa russo ha annunciato che, per la seconda notte consecutiva, sono stati intercettati oltre mille droni ucraini sopra il territorio russo. "Nel corso dell'ultima notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 1.017 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa" in una ventina di regioni, ha precisato il Ministero della Difesa. Nella notte tra venerdi' e sabato, le autorità russe avevano annunciato di aver distrutto 1.246 droni ucraini. Nella notte tra sabato e domenica, un totale di 542 droni ucraini si sono diretti verso la regione di Mosca, ha dichiarato a sua volta su Telegram il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. "La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa nelle zone di avvicinamento pù lontane. In totale, 105 droni sono stati distrutti nei pressi di Mosca", ha aggiunto Sobianin.