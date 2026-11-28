Se Kiev avesse informato preventivamente l'Italia del raid nel porto di Bengasi contro una corvetta russa, Roma avrebbe espresso le stesse riserve manifestate dopo l'attacco. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. "Parliamo di acque territoriali libiche, addirittura di un porto. In Libia abbiamo militari, c'e' una nave della Marina militare, c'e' la Guardia di Finanza. E ci sono i terminali che portano energia in Italia", spiega il titolare della Farnesina. "Violare la sovranita' della Libia e' un errore, e non aiuta la causa dell'Ucraina", sottolinea Tajani, secondo cui occorre evitare che si accendano nuovi focolai. "Il Mediterraneo occidentale era rimasto finora immune da questa guerra. Se vogliamo lavorare per la pace, non abbiamo alcun interesse ad accenderlo". Il ministro chiede quindi "a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque". L'episodio, precisa, non modifica il sostegno italiano all'Ucraina. "Ma questo non ci impedisce di dire a Kiev che ha sbagliato".