Guerra Ucraina Russia, Zelensky fa dietrofront su raid in Libia: Italia non avvisata. LIVE
Dopo ore di polemica politica fra governo e centrosinistra, a chiarire che l'Italia non era stata avvisata dell'attacco ucraino in Libia è lo stesso Zelensky. Anche in una telefonata con Giorgia Meloni, nella quale la premier ha chiesto spiegazioni e ribadito il no a iniziative che mettano a rischio la sicurezza nazionale. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca: abbattuti 1.246 droni ucraini
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Dopo ore di polemica politica fra governo e centrosinistra, a chiarire che l'Italia non era stata avvisata dell'attacco ucraino in Libia è lo stesso Zelensky. Anche in una telefonata con Giorgia Meloni, nella quale la premier ha chiesto spiegazioni e ribadito il no a iniziative che mettano a rischio la sicurezza nazionale.
Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le proprie difese aeree hanno abbattuto 1.246 droni ucraini durante la notte.
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Mosca, colpita nave con carico militare nel Mar Nero
Le forze armate russe hanno colpito con droni una nave che trasportava materiale militare destinato all'Ucraina nel Mar Nero, a sud di Odessa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, precisando che si tratta di una nave portarinfuse. L'attacco e' stato condotto nella notte.
Mosca, 9 feriti in attacco drone contro bus in Bryansk
Nove persone sono rimaste ferite in un attacco con un drone ucraino contro un autobus aziendale della Miratorg nella regione russa di Bryansk. Lo ha riferito il governatore regionale, Yegor Kovalchuk, precisando che tra i feriti figurano sei dipendenti dell'azienda e tre residenti locali. Tutti sono stati trasportati in ospedale con ferite da schegge e sottoposti a cure ambulatoriali. Un altro attacco con drone ha colpito un'azienda a Starodub, ferendo un uomo di 34 anni. Secondo il governatore, nelle ultime 24 ore le difese aeree russe hanno abbattuto 506 droni ucraini ad ala fissa sulla regione di Bryansk.
Ucraina: notte raid incrociati. Mosca: "1.246 droni abbattuti"
Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le proprie difese aeree hanno abbattuto 1.246 droni ucraini durante la notte. Mosca ha inoltre rivendicato di aver colpito una nave nel Mar Nero e un serbatoio di carburante a Odessa, entrambi utilizzati, secondo il ministero, per scopi militari. L'Aeronautica militare ucraina ha riferito, dal canto suo, di aver abbattuto 141 droni russi in diverse regioni del Paese. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi con droni russi contro quattro distretti della regione di Dnipropetrovsk, secondo quanto comunicato dall'amministrazione militare regionale.
Germania: avvistamento drone su aeroporto Colonia-Bonn, voli fermi per alcune ore
L'avvistamento di un drone ha causato l'interruzione delle attività all'aeroporto tedesco di Colonia-Bonn per circa due ore e mezza la scorsa notte, con la sospensione di tutti i decolli e gli atterraggi. L'oggetto è stato rilevato nei cieli sopra lo scalo intorno alle 22.00 di ieri, ha riferito una portavoce dell'aeroporto. L'ente tedesco per la navigazione aerea ha condotto accertamenti sull'accaduto, dando il via libera alla ripresa delle operazioni poco dopo la mezzanotte. Il traffico aereo è quindi ripreso regolarmente, ha comunicato l'aeroporto. Né la società di gestione aeroportuale né l'ente per la navigazione aerea hanno fornito ulteriori dettagli sull'episodio.
Russia: attacco Ucraina con droni contro raffineria Novoshakhtinsk
Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni nella regione russa di Rostov nel corso della notte, prendendo di mira l'area della raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk. È quanto riferito da diversi canali di monitoraggio su Telegram e riportato da Kyiv Independent. Secondo le testimonianze dei residenti, numerosi gruppi di droni sono stati avvistati in avvicinamento alla città di Novoshakhtinsk poco prima che divampasse un incendio nei pressi dello stabilimento. Un'analisi Osint, basata su fonti aperte, condotta dal canale indipendente Astra spiega che le fiamme hanno probabilmente interessato i serbatoi di carburante della raffineria. Il Kyiv Independent precisa che non ha potuto verificare autonomamente queste informazioni, e che l'esercito ucraino non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto.
Tajani: se avessimo saputo del raid in Libia avremmo detto no
Se Kiev avesse informato preventivamente l'Italia del raid nel porto di Bengasi contro una corvetta russa, Roma avrebbe espresso le stesse riserve manifestate dopo l'attacco. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. "Parliamo di acque territoriali libiche, addirittura di un porto. In Libia abbiamo militari, c'e' una nave della Marina militare, c'e' la Guardia di Finanza. E ci sono i terminali che portano energia in Italia", spiega il titolare della Farnesina. "Violare la sovranita' della Libia e' un errore, e non aiuta la causa dell'Ucraina", sottolinea Tajani, secondo cui occorre evitare che si accendano nuovi focolai. "Il Mediterraneo occidentale era rimasto finora immune da questa guerra. Se vogliamo lavorare per la pace, non abbiamo alcun interesse ad accenderlo". Il ministro chiede quindi "a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque". L'episodio, precisa, non modifica il sostegno italiano all'Ucraina. "Ma questo non ci impedisce di dire a Kiev che ha sbagliato".
Russia: centinaia di droni abbattuti nella notte verso Mosca
Nel corso della notte e difese aeree russe hanno intercettato e abbattuto centinaia di droni diretti verso la regione di Mosca. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin. Negli ultimi mesi sia l'Ucraina che la Russia hanno intensificato gli attacchi aerei con velivoli senza pilota e missili. Secondo quanto scritto da Sobyanin sulla piattaforma statale Max, oltre 460 droni hanno puntato sull'area di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi, sabato 28 novembre. Il primo cittadino ha precisato che le forze di difesa aerea russe hanno distrutto la maggior parte dei velivoli “già nella fase di avvicinamento”, mentre altri 123 sono stati intercettati più a ridosso della capitale.