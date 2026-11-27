Guerra Iran, attacco in Kuwait: morti due tecnici italiani. Teheran: "Non c'entriamo" LIVE
Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti colpiti dalle schegge di alcuni droni in un raid in Kuwait attribuito dalle autorità locali all'Iran. Antonio Saccoccio (65 anni) e Emanuele Lo Russo (36), entrambi originari del Lazio, erano esperti del sistema di difesa Skyguard. 'Ci lamenteremo con Teheran', dice il ministro degli Esteri Tajani. Ma la Repubblica islamica nega qualsiasi coinvolgimento e si dice pronta ad una commissione d'inchiesta congiunta
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Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti colpiti dalle schegge di alcuni droni in un raid in Kuwait attribuito dalle autorità locali all'Iran. Antonio Saccoccio (65 anni) e Emanuele Lo Russo (36), entrambi originari del Lazio, erano esperti del sistema di difesa Skyguard. 'Ci lamenteremo con Teheran', dice il ministro degli Esteri Tajani. Ma la Repubblica islamica nega qualsiasi coinvolgimento e si dice pronta ad una commissione d'inchiesta congiunta. Si valuta l'innalzamento delle misure di sicurezza del contingente italiano impegnato tra Tripoli e Misurata. Sarà intanto affidato all'Italia il comando della nuova operazione europea in Libano.
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Iran, ambasciatore in Italia esprime cordoglio per morte due italiani in Kuwait
"Ho appreso con profondo dolore la notizia della tragica scomparsa di due cittadini italiani nel recente incidente avvenuto in Kuwait. Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze e la mia più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime, al popolo italiano e al Governo della Repubblica Italiana. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti ai familiari e ai cari delle vittime in questo difficile momento". Così su 'X', Ali Akbar Rezaei, ambasciatore iraniano in Italia.
Trump: Cina e Russia desiderano la fine del conflitto
"Il mio incontro con il presidente Xi è stato incredibile. Penso che abbiano un coinvolgimento molto limitato con l'Iran. Potrebbero intervenire, ma per me intervenire significherebbe sparare, non solo condividere alcune informazioni con loro", ha detto il presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni dei servizi segreti russi, Donald Trump ha dichiarato: "Non credo che forniscano molte". Tuttavia, Trump ha aggiunto che sia Mosca che Pechino desiderano che il conflitto con l'Iran giunga al termine, e "penso che, in questo senso, mi stiano aiutando", ha aggiunto il presidente.