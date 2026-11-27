"Il mio incontro con il presidente Xi è stato incredibile. Penso che abbiano un coinvolgimento molto limitato con l'Iran. Potrebbero intervenire, ma per me intervenire significherebbe sparare, non solo condividere alcune informazioni con loro", ha detto il presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni dei servizi segreti russi, Donald Trump ha dichiarato: "Non credo che forniscano molte". Tuttavia, Trump ha aggiunto che sia Mosca che Pechino desiderano che il conflitto con l'Iran giunga al termine, e "penso che, in questo senso, mi stiano aiutando", ha aggiunto il presidente.