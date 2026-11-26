Giovedì 16 novembre la principessa Kate ha trascorso il pomeriggio alla Hugo Burge Foundation, in Edimburgo, per celebrare il potere curativo della creatività. La visita arriva a pochi giorni dalle sue dichiarazioni sul suo percorso legato al cancro, raccontato in un documentario di prossima uscita
- La visita della principessa si inserisce nella attività volte a promuovere il potere curativo della creatività. Kate ha partecipato a un laboratorio di disegno a carboncino. Con sedi in tre diverse località degli Scottish Borders, la Hugo Burge Foundation offre ad artisti, artigiani e comunità lo spazio, i finanziamenti, il tempo e la fiducia necessari per esprimere la propria creatività. L'ente benefico indipendente si dedica a sostenere la creatività e l'artigianato in tutto il Regno Unito.
- Il coinvolgimento nell'artigianato, nella cultura e nelle arti ha in un certo senso il potere di favorire il benessere. Ed è proprio questo l’obiettivo della Hugo Burge Foundation, ispirata dalla convinzione che l'espressione creativa non sia un lusso riservato a pochi talentuosi, bensì una componente fondamentale attraverso cui le persone comprendono se stesse e creano legami con gli altri.
- La fondazione è stata istituita dal compianto Hugo Burge, che ha dedicato l'ultimo decennio della sua vita alla creazione di un polo culturale presso la tenuta di Marchmont, nel Berwickshire. Nel gennaio 2022, egli ha dato vita a quella che sarebbe diventata la Hugo Burge Foundation, con l'obiettivo di sostenere gli artigiani locali, promuovere i mestieri della tradizione e ampliare l'accesso alle arti.
- La diagnosi di cancro arrivò per Kate nel 2024 in seguito a un importante intervento chirurgico all'addome. Poi ci furono le sedute di chemioterapia presso il Royal Marsden Hospital di Chelsea, nel sud-ovest di Londra, e all'inizio del 2025 arrivò l’attesissimo annuncio di essere finalmente in remissione.
- La sua vicenda è stata raccontata nel documentario di 30 minuti "Heal", nel quale lei stessa racconta il percorso che ha dovuto affrontare. Lo scorso finesettimana è stato diffuso un trailer, in cui la si vede mentre affronta la "Three Peaks Challenge", la scalata delle vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles nell'arco di 24 ore, e riflette sulla propria esperienza con il cancro, insieme ad altre persone che stanno vivendo un percorso analogo legato alla salute.