La regina di Spagna Letizia Ortiz in tailleur bordeaux in visita a El Prado. FOTO
La sovrana spagnola e il marito, Re Felipe VI, hanno accolto al famoso Museo di Madrid il presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van Der Bellen e la moglie Doris Schmidauer. I quattro hanno visitato la mostra dedicata a Mariana d'Austria, nata a Vienna e poi diventata una delle più importanti regine di Spagna
- La regina di Spagna Letizia Ortiz e il Re Felipe VI hanno trascorso alcune ore al Prado, uno dei musei più importanti del mondo.
- I sovrani spagnoli hanno deciso di accogliere lì, in una cornice culturale d’eccellenza, il presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van Der Bellen e la moglie Doris Schmidauer in visita a Madrid.
- I quattro hanno colto l’occasione istituzionale per visitare, all'interno del Prado, la mostra dedicata a Mariana d'Austria, una delle figure politiche più importanti della monarchia spagnola del XVII secolo.
- La mostra intende raccontare attraverso i dipinti la storia della regina che governò la Spagna dal 1665 al 1675. Nata a Vienna nel 1634, Mariana apparteneva alla dinastia degli Asburgo. Il suo destino era sposare il principe Baltasar Carlos, figlio di re Filippo IV di Spagna ed erede al trono spagnolo.
- Nel 1646, però, il principe Baltasar Carlos morì e il padre Filippo IV, rimasto vedovo, decise di sposare proprio Mariana. Il matrimonio fu celebrato nel 1649, quando Mariana d’Austria aveva solo 14 anni mentre il sovrano spagnolo circa 44. Morto Filippo IV, Mariana si trovò da sola a 30 anni a governare una delle monarchie più estese d'Europa.
- Dopo la tappa al Prado, i sovrani di Spagna hanno ospitato il presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van Der Bellen e la moglie Doris Schmidauer al Palazzo Reale per il pranzo.
- Per la giornata al Prado, Letizia Ortiz ha optato per un outfit sofisticato e colorato. Protagonista è stato il cappottino rosa che dà luce e spezza l’effetto troppo serio di un tailleur scuro. Il capospalla firmato Carolina Herrera, già visto nei look della regina spagnola, è stato necessario per una giornata come quella odierna a Madrid, tra il freddo invernale e il forte vento.
- Sotto al cappotto rosa, Letizia Ortiz ha indossato un tailleur bordeaux composto da blazer sartoriale a monopetto con revers classici e una linea leggermente strutturata sulle spalle e pantaloni abbinati. Sotto alla giacca, una camicia rosa intenso con collo morbido e dettaglio annodato al collo.