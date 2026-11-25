La perizia calligrafica effettuata nella sede del Ris di Roma ha confermato che le missive trovate vicino al corpo dell’ex capo della Polizia, che si è tolto la vita il 21 novembre nella sua casa di campagna, sono state scritte da lui, la data riportata potrebbe indicare che aveva pianificato il suicidio da giorni. Venerdì pomeriggio a Firenze sarà effettuata l’autopsia, mentre la cerimonia funebre si terrà nella basilica di Santa Maria degli Angeli nella Capitale, forse già lunedì ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È dalla perizia calligrafica che sono arrivati i primi punti fermi delle indagini sul suicidio di Gianni De Gennaro: le lettere trovate nella casa di campagna dove si è tolto la vita le ha scritte lui. Intanto, l’autopsia sul corpo dell’ex capo della Polizia è stata fissata per venerdì pomeriggio all'Istituto di medicina legale di Careggi a Firenze. In seguito, verrà dato il nulla osta alla restituzione della salma e i funerali si terranno all'inizio della prossima settimana, forse già lunedì, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

L’avvio delle analisi su lettere e reperti Ieri, martedì 24 novembre, nella sede del Ris di Roma sono stati aperti i plichi, fotografate le lettere trovate e si sono avviate le verifiche su una serie di oggetti repertati anche nella dependance dove il 78enne si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. La procuratrice Maria Navarro in una nota ha spiegato che sono stati "svolti accertamenti di natura irripetibile sui reperti" e ha ribadito l'esclusiva titolarità dell'indagine in cui si procede per istigazione al suicidio. Un modo per sottolineare che al momento non ci sono elementi che possano prevedere il coinvolgimento di altri uffici giudiziari, compresa la Dda di Firenze la quale, a sua volta, ha da tempo un procedimento aperto contro ignoti e relativo alle stragi del '93. Leggi anche Suicidio De Gennaro, corpo trovato su una poltrona. In casa 20 armi

La lettera per il procuratore De Luca Gli appunti più corposi si trovano nella lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che contestava a De Gennaro il reato di depistaggio nell'ambito dell'indagine sulla strage di Via D'Amelio e che nella richiesta d'arresto ha sostenuto che il pentito Totuccio Contorno andò nella casa di campagna di De Gennaro. Una lettera in cui l’ex capo della Polizia attacca duramente il procedimento dei pm nisseni: "Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare. Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l'ho fatto per le istituzioni", si legge nella lettera, secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e Repubblica. Approfondimento Strage via D’Amelio, perché era indagato Gianni De Gennaro

La lettera "per chi vorrà pubblicarla" e quelle ai familiari In un'altra missiva, una sorta di memoriale su cui l'ex capo del Dis era al lavoro da giorni, è riportata l'intestazione "per chi vorrà pubblicarla". In questo caso De Gennaro potrebbe aver compiuto ragionamenti più ampi, sul suo lungo percorso professionale da "servitore dello Stato" nella lotta alla criminalità organizzata. Infine, altre due lettere sono state trovate accanto al corpo e sono destinate ai familiari e al custode della villa. Al momento i legali della moglie e dei figli dell'ex alto funzionario non hanno chiesto formalmente gli scritti. "Attendiamo che venga completato il lavoro degli specialisti - spiega uno degli avvocati - per poi chiederne la consegna e leggere le ultime parole che ha consegnato ai suoi cari". Vedi anche De Gennaro, tensione centrodestra-Campo Largo in Antimafia