La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto attraverso telecamere e immagini di bordo, mentre resta da chiarire se la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sotto choc l'autista del mezzo
Una donna di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus in viale Mentana, a Parma. L'incidente si è verificato poco prima delle 14.30 e, secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata trascinata per diversi metri dal mezzo, morendo sul colpo.
Accertamenti sulla dinamica
La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica
dell'accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di quelle installate a bordo dell'autobus. Tra gli aspetti ancora da accertare c'è anche il punto esatto in cui la vittima stava attraversando la strada e se si trovasse sulle strisce pedonali.
Potrebbe interessarti
Treviso, speronata da un'auto: donna incinta partorisce d'urgenza
Traffico bloccato e autista sotto choc
Per consentire i rilievi, il tratto stradale tra Barriera Garibaldi e via Saffi è stato temporaneamente chiuso al traffico. L'autista dell'autobus, in stato di choc, è stata accompagnata in ambulanza.
Il cordoglio della città
Messaggi di vicinanza sono arrivati dal sindaco Michele Guerra e dal presidente della Provincia Alessandro Fadda, che hanno espresso cordoglio alla famiglia della vittima e solidarietà all'autista coinvolta nella tragedia.