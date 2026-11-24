La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto attraverso telecamere e immagini di bordo, mentre resta da chiarire se la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sotto choc l'autista del mezzo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus in viale Mentana, a Parma. L'incidente si è verificato poco prima delle 14.30 e, secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata trascinata per diversi metri dal mezzo, morendo sul colpo.

Accertamenti sulla dinamica La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica

dell'accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di quelle installate a bordo dell'autobus. Tra gli aspetti ancora da accertare c'è anche il punto esatto in cui la vittima stava attraversando la strada e se si trovasse sulle strisce pedonali.

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Traffico bloccato e autista sotto choc Per consentire i rilievi, il tratto stradale tra Barriera Garibaldi e via Saffi è stato temporaneamente chiuso al traffico. L'autista dell'autobus, in stato di choc, è stata accompagnata in ambulanza.