Un uomo di 62 anni, Fabio Nava, è stato trovato morto all'interno del Naviglio di Bereguardo a Morimondo (Milano). Vicino al corpo, recuperato dal Nucleo Saf dei Vigili del fuoco, c'era anche la sua bici. Il tragico incidente è accaduto intorno a mezzanotte, nei pressi della strada comunale del Fosson Morto, nel tratto tra Cascine e Fallavecchia, un ramo del Naviglio. L'uomo che ha perso la vita abitava a Casorate, nel Milanese. Tra le ipotesi c'è quella che abbia avuto un malore o abbia perso il controllo del mezzo.

La vittima risultava scomparsa dal pomeriggio

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo era scomparso nel pomeriggio di lunedì ed erano state diramate le sue generalità per le ricerche da parte delle pattuglie dell'Arma. Alla fine, dopo una segnalazione e l'intervento dei pompieri, i militari ne hanno identificato il cadavere recuperato dal corso d'acqua nei pressi della Cascina Mulino della frazione Fallavecchia, tra Morimondo e Bereguardo . Dai primi accertamenti dei Carabinieri di Motta Visconti non sarebbero stati riscontrati segni di violenza o elementi sospetti.