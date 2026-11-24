Tentano di rubare merce di valore riempiendo la parte bassa dei carrelli, nascosta però con alcuni sacchetti di patatine o strofinacci. I tentativi di furto sono stati però ogni volta sventati dagli addetti alla sicurezza
Girano le varie provincie del Veneto, rubando interi carrelli di merce nei supermercati e centri commerciali. Li chiamano per questo la "banda del carrello", che ha operato in particolare in un ipermercato a Mestre (Venezia) con furti per migliaia di euro negli ultimi mesi. La banda, secondo quanto riferito dagli addetti alla sicurezza, sarebbe composta prevalentemente da persone provenienti dall'Est Europa.
Come agiscono
I malviventi tentano di uscire con l’intero carrello caricato con merce di valore, per valore di 4 o 5 mila euro, nascosta però con alcuni sacchetti di patatine o strofinacci. I tentativi di furto sono stati però ogni volta sventati dagli addetti alla sicurezza. La merce più gettonata da sottrarre sono gli alcolici, le cartucce per stampanti, creme e prodotti di bellezza e spazzolini elettrici con relativi ricambi.
Comunicano con auricolari
I componenti della banda indossano degli auricolari per tenersi in contatto tra loro e hanno un grande livello di organizzazione. Per contrastare il fenomeno, gli operatori della vigilanza privata hanno intensificato la collaborazione tra le diverse strutture commerciali, anche attraverso gruppi WhatsApp utilizzati per condividere segnalazioni e immagini dei sospettati.