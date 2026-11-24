Girano le varie provincie del Veneto, rubando interi carrelli di merce nei supermercati e centri commerciali. Li chiamano per questo la "banda del carrello", che ha operato in particolare in un ipermercato a Mestre (Venezia) con furti per migliaia di euro negli ultimi mesi. La banda, secondo quanto riferito dagli addetti alla sicurezza, sarebbe composta prevalentemente da persone provenienti dall'Est Europa.

Come agiscono

I malviventi tentano di uscire con l’intero carrello caricato con merce di valore, per valore di 4 o 5 mila euro, nascosta però con alcuni sacchetti di patatine o strofinacci. I tentativi di furto sono stati però ogni volta sventati dagli addetti alla sicurezza. La merce più gettonata da sottrarre sono gli alcolici, le cartucce per stampanti, creme e prodotti di bellezza e spazzolini elettrici con relativi ricambi.