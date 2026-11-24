Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri indirizzano gli inquirenti su un uomo, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, che si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia
Nuovi sviluppi su un presunto telefonista riaprono la pista delle chiamate per il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri indirizzano gli inquirenti su un uomo, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, che si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia Orlandi.
Gli esiti degli approfondimenti scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma avrebbero fornito agli inquirenti "significativi elementi convergenti" che riguardano un profilo specifico. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, proseguono a ritmo serrato per raccogliere altri elementi per verificare con precisione l'effettivo coinvolgimento di questa persona - al momento ignota - e i suoi eventuali rapporti con le altre emerse a vario titolo nei vari filoni investigativi.
Ansa/Ipa
Caso Emanuela Orlandi, dalla scomparsa alle indagini: tutte le tappe
La ragazza, all’epoca 15enne, è sparita il 22 giugno 1983 a Roma: in questi 40 anni sono state moltissime le piste seguite, senza che però si sia mai arrivati alla scoperta di quanto accaduto. Ecco tutti i principali snodi della vicenda