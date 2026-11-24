Negli scritti lasciati dall'ex capo della polizia, morto suicida il 21 novembre, ci sarebbe "la sua verità" sull'inchiesta per depistaggio che lo vedeva indagato nell'ambito della strage di via d'Amelio. Le missive potrebbero essere acquisite dall'Antimafia. Attesa per l'autopsia
È ancora un mistero il contenuto esatto delle due lettere scritte dall’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro prima di suicidarsi nel suo casolare in Toscana. Lì dentro ci sarebbe la "sua verità" sull’inchiesta per depistaggio che lo vedeva indagato nell’ambito della strage di via d’Amelio presso la procura di Caltanisetta. Una lettera indirizzata al procuratore siciliano Salvatore De Luca, l’altra "a chi vorrà pubblicarla". Il Corriere della Sera scrive che chi le ha lette parla di torni molto duri. Ci sarebbe anche un riferimento a ciò che "nemmeno la mafia aveva ottenuto". Oggi si riunisce l'ufficio di presidenza della commissione Antimafia: sul tavolo l'opzione di acquisire le missive di De Gennaro. Intanto, è attesa per l'autopsia. Dopo l'inchiesta per istigazione al suicidio avviata a Grosseto, anche la Procura antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo contro ignoti.
L'hard disk
De Gennaro ha poi messo a disposizione degli inquirenti anche un hard disk, forse proprio quello che avevano cercato – senza trovarlo - i magistrati nisseni, nelle perquisizioni del 12 novembre. Accanto al device poche righe scritte, per ribadire che al suo interno non c'era alcun segreto da nascondere, ma soltanto vecchi atti di indagine e rassegne stampa.
Lo sparo per terra in giardino
De Gennaro era arrivato nella tenuta di famiglia in Maremma intorno alle 17:30 di venerdì 20 novembre. Aveva lasciato Roma portando con sé borsoni carichi di carte processuali e appunti relativi alle stragi per mafia. Un filmato delle telecamere di sorveglianza di casa lo riprende all’alba di sabato mentre spara un colpo di pistola, una Ruger 380, in giardino. Forse un "colpo di prova". Sono le ultime immagini che lo rappresentano.