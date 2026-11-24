È ancora un mistero il contenuto esatto delle due lettere scritte dall’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro prima di suicidarsi nel suo casolare in Toscana. Lì dentro ci sarebbe la "sua verità" sull’inchiesta per depistaggio che lo vedeva indagato nell’ambito della strage di via d’Amelio presso la procura di Caltanisetta. Una lettera indirizzata al procuratore siciliano Salvatore De Luca, l’altra "a chi vorrà pubblicarla". Il Corriere della Sera scrive che chi le ha lette parla di torni molto duri. Ci sarebbe anche un riferimento a ciò che "nemmeno la mafia aveva ottenuto". Oggi si riunisce l'ufficio di presidenza della commissione Antimafia: sul tavolo l'opzione di acquisire le missive di De Gennaro. Intanto, è attesa per l'autopsia. Dopo l'inchiesta per istigazione al suicidio avviata a Grosseto, anche la Procura antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo contro ignoti.