Stando alle stime di Un Women e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), negli ultimi anni il numero di donne e ragazze uccise da un partner intimo o da un familiare ha oscillato tra 45mila e 51mila unità
L'anno scorso, oltre 47mila tra donne e ragazze sono state uccise da propri familiari nel mondo, circa cinque ogni ora. Il dato del 2025, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, è sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti Stando alle stime di Un Women e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), negli ultimi anni il numero di donne e ragazze uccise da un partner intimo o da un familiare ha oscillato tra 45mila e 51mila unità. Il rapporto, diffuso in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA), indica che, delle 78mila donne e ragazze vittime di omicidio volontario lo scorso anno, circa il 60% è stato ucciso da un partner intimo o da un familiare. Le 47mila vittime stimate corrispondono a 129 donne e ragazze uccise ogni giorno. Tale cifra è stata calcolata analizzando le statistiche provenienti da 122 Paesi e territori.
L'Africa è l'area col maggior numero di vittime
L'Onu ha sottolineato l'"urgenza di garantire che la prevenzione della violenza domestica prenda in considerazione non solo le relazioni di coppia, ma anche i legami all'interno di strutture familiari più ampie". Nessuna regione può dirsi completamente al sicuro; tuttavia, l'Africa ha registrato ancora una volta il numero più elevato di donne e ragazze uccise da partner o familiari, con 22.100 casi. Seguono l'Asia, con 15.100 vittime, le Americhe con 7.400, l'Europa con 2.100 e l'Oceania con 300. Il rapporto rileva inoltre che, a fronte di un calo globale dei tassi di omicidio, la diminuzione dei casi di femminicidio risulta più lenta, in particolare nelle Americhe e in Europa. Secondo l'Onu, ciò suggerisce che "tali crimini siano profondamente radicati nelle norme sociali e negli stereotipi di genere", evidenziando al contempo l'esistenza di ostacoli nell'accesso al sistema giudiziario.