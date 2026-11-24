Stando alle stime di Un Women e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), negli ultimi anni il numero di donne e ragazze uccise da un partner intimo o da un familiare ha oscillato tra 45mila e 51mila unità

L'anno scorso, oltre 47mila tra donne e ragazze sono state uccise da propri familiari nel mondo, circa cinque ogni ora. Il dato del 2025, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, è sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti Stando alle stime di Un Women e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), negli ultimi anni il numero di donne e ragazze uccise da un partner intimo o da un familiare ha oscillato tra 45mila e 51mila unità. Il rapporto, diffuso in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA), indica che, delle 78mila donne e ragazze vittime di omicidio volontario lo scorso anno, circa il 60% è stato ucciso da un partner intimo o da un familiare. Le 47mila vittime stimate corrispondono a 129 donne e ragazze uccise ogni giorno. Tale cifra è stata calcolata analizzando le statistiche provenienti da 122 Paesi e territori.