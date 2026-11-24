Il 25 novembre le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di numerose altre città italiane, da Nord a Sud, per dire no alla violenza di genere e a ogni forma di femminicidio. Cortei, camminate, flash mob e incontri pubblici animeranno la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti da Milano a Palermo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Da Milano a Roma, passando per Torino e Firenze, le città italiane si mobilitano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le manifestazioni proseguiranno anche nei giorni successivi. Come ogni anno, il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale. In tutta Italia sono numerose le iniziative organizzate da associazioni, istituzioni, scuole e movimenti femministi: cortei, flash mob, incontri pubblici, spettacoli e campagne di sensibilizzazione per ricordare le vittime di violenza di genere e chiedere interventi concreti per prevenirla.

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Milano, corteo di Non Una di Meno da piazzale Loreto "Rivendichiamo futuro: perché ci vogliamo vive": A Milano uno degli appuntamenti principali è il corteo organizzato come ogni anno dal movimento femminista Non Una di Meno, in programma mercoledì 25 novembre alle 18, con ritrovo in piazzale Loreto. La manifestazione vuole denunciare la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, portando nelle strade della città le richieste del movimento transfemminista. Nei giorni precedenti, le attiviste hanno organizzato anche un flash mob in piazza Duomo, con una simbolica fattura presentata al patriarcato per denunciare il costo sociale e umano della violenza.

Dal 23 al 29 novembre, inoltre, l'Edicola Civic di corso Garibaldi 83 ospita Spazio Libellula, un presidio informativo aperto alla cittadinanza con incontri, ospiti e installazioni sul tema della prevenzione e della cultura del rispetto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Commissione europea, del Comune di Milano e di Città Metropolitana di Milano. (IL PROGRAMMA).

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Roma, iniziative in Campidoglio e manifestazione nazionale di NUDM A Roma il programma promosso da Roma Capitale è iniziato il 23 novembre con l'apertura di nuovi centri antiviolenza nei municipi cittadini. Il 25 novembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, ci sarà l'incontro "Roma rompe il silenzio. La città domanda, la rete risponde", con rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell'ordine, del mondo sanitario, scolastico e associativo. In programma anche la proiezione del docufilm "Che cosa è l'amore", realizzato nell'ambito di un progetto che coinvolge i 15 municipi della città. Dalle 17.30 alle 23 il Campidoglio sarà illuminato con il numero antiviolenza 1522, mentre la campagna di sensibilizzazione "Fatti sentire" inviterà gli uomini a prendere posizione contro comportamenti controllanti e violenti. La mobilitazione proseguirà sabato 28 novembre con la grande manifestazione nazionale promossa da Non Una di Meno a Roma, nell'ambito degli Stati Generali dell'Autodeterminazione. "A 10 anni dalla prima marea contro la violenza patriarcale, ci prepariamo a occupare le strade con l'urgenza e il desiderio di cambiare tutto e rivendicare futuro", scrivono le attiviste. Gli appuntamenti a Torino, camminate e flash mob Anche Torino aderisce alla giornata con un calendario di appuntamenti dedicati alla prevenzione della violenza di genere. Tra le iniziative, il progetto "Futuri in corso", rivolto soprattutto ai giovani, con laboratori e incontri sull'educazione alle relazioni, sul consenso e sul contrasto alle violenze digitali. Alle 10.30 di mercoledì è in programma una camminata in rosso nel quartiere Vallette, con partenza da piazza Eugenio Montale. La Polizia Locale ha organizzato un flash mob in piazza San Giovanni, mentre il 25 novembre la città aderirà alla campagna nazionale "Posto Occupato", con sedie lasciate simbolicamente vuote per ricordare le donne vittime di femminicidio. In serata la Mole Antonelliana sarà illuminata di arancione, colore simbolo della campagna internazionale contro la violenza sulle donne. Firenze, incontri, installazioni e iniziative nelle scuole A Firenze invece le iniziative per il 25 novembre si inseriscono nella decima edizione del Festival dei Diritti, una rassegna che coinvolge associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Tra gli appuntamenti il convegno "Dire di sì dire di no. Il consenso come fondamento delle relazioni intime e sessuali", organizzato da Artemisia all'Innovation Center. Sono previste anche installazioni simboliche, momenti di sensibilizzazione nelle scuole e iniziative nelle biblioteche comunali. Per la giornata del 25 novembre, le porte storiche della città e il David al Piazzale Michelangelo saranno illuminati di rosso. Approfondimento “La violenza toglie il potere di scelta”: così i CAV ridanno libertà