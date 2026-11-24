Il 43enne, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi e oggi di nuovo libero, ha raccontato la nuova vita dopo il carcere in un’intervista al Quotidiano Nazionale. “So fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella. Non ho mai avuto occasione di imparare”, racconta Stasi che si apre anche su aspetti personali della sua vita e sulle aspettative sul futuro
La vita in carcere, quella fuori, il desiderio di avere dei figli: Alberto Stasi è tornato a parlare pubblicamente e lo ha fatto in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Il 43enne, unico condannato fino ad ora per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, oggi non è più in carcere, lavora in un ufficio e ha scelto di trasferirsi a vivere fuori Milano. Dopo aver trascorso oltre dieci anni a Bollate, Stasi non hai “mai avuto occasione di imparare” a cucinare: “So fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella”, ha raccontato il 43enne alla giornalista Gaia Tortora aggiungendo che è sua mamma a portargli i pasti ogni giorno.
Stasi: “Vorrei dei figli”
L’ex fidanzato di Chiara Poggi, che dopo la fissazione dell’udienza preliminare per il nuovo indagato Andrea Sempio può sperare nella revisione del processo a proprio carico, si è aperto anche su temi molto personali come il desiderio di diventare padre. “Vorrei dei figli”, ha detto Stasi nell’intervista, ma “so già che dovrò spiegare tutto” in merito al caso che lo ha visto condannato per omicidio. “Mio padre lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita”, ha aggiunto”.
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La vita in carcere
Alberto Stasi ha quindi raccontato la vita in carcere. “Io vado a letto con la coscienza tranquilla”. Come scrive la giornalista di QN, in carcere il 43enne viveva con una torcia puntata davanti agli occhi ogni venti minuti, sotto il controllo costante delle guardie carcerarie. “Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano”, ha raccontato. Poi ha capito il trucco: rispondere “se ho bisogno, vengo”. La vita in cella gli ha insegnato a convivere con gli altri detenuti: il telecomando conteso la sera, chi vuole un canale e chi un altro, il volume da tenere basso per non disturbare il compagno di cella, le partite a carte, i libri, una sedia in più per appoggiare le gambe.
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026