Garlasco, udienza preliminare per Andrea Sempio fissata al 25 febbraio

L’uomo è accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. La data dell’udienza preliminare è stata resa nota dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto

Fissata al 25 febbraio l’udienza preliminare per Andrea Sempio. L’uomo è accusato dalla Procura di Pavia dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. La data è stata resa nota dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto a una settimana di distanza dalla richiesta di rinvio a giudizio che dovrà essere valutata e decisa dal gup Luigi Umberto Riganti. L'avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Sempio, ha fatto sapere che "è pronta l'eccezione di costituzionalità volta ad evitare che siano concomitanti il giudizio di revisione per Stasi e l'altro a carico di

Sempio". Poi ha aggiunto: "Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l'accusa da tutti i punti di vista: sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista più strettamente scientifico. All'uopo avevamo proprio ieri riunito l'intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza tra i vari consulenti".