Garlasco, udienza preliminare per Andrea Sempio fissata al 25 febbraio

L’uomo è accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. La data dell’udienza preliminare è stata resa nota dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto
Fissata al 25 febbraio l’udienza preliminare per Andrea Sempio. L’uomo è accusato dalla Procura di Pavia dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. La data è stata resa nota dalla presidente del Tribunale Enrica Bertolotto a una settimana di distanza dalla richiesta di rinvio a giudizio che dovrà essere valutata e decisa dal gup Luigi Umberto Riganti. L'avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Sempio, ha fatto sapere che "è pronta l'eccezione di costituzionalità volta ad evitare che siano concomitanti il giudizio di revisione per Stasi e l'altro a carico di
Sempio". Poi ha aggiunto: "Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l'accusa da tutti i punti di vista: sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista più strettamente scientifico. All'uopo avevamo proprio ieri riunito l'intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza tra i vari consulenti".
Sempio sulla richiesta di rinvio a giudizio: “Nulla che non ci aspettassimo”
In un’intervista andata in onda ieri sera a Porta a Porta, Sempio è apparso sollevato dopo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata il 3 novembre dalla Procura di Pavia. "Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo. Speriamo di far tutto il più in fretta possibile", ha detto il 38enne sotto indagine. Anche i suoi legali si sono detti fiduciosi, con il loro assistito "pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento davanti al gup" perché "convinto che sarà dimostrata" la sua "innocenza".
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Venditti ascoltato come testimone
Intanto ieri, 11 novembre, l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato ascoltato come testimone dai pm pavesi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari legata alla prima indagine su Andrea Sempio. I magistrati stanno ancora indagando sul presunto passaggio di 45mila euro con cui Giuseppe Sempio, padre del 38enne ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe favorito l'archiviazione del fascicolo sul figlio nell'inchiesta del 2016-2017. A occuparsi di quel procedimento era stato proprio l’ex pm Venditti che è quindi stato convocato come persona informata sui fatti, nonostante la sua posizione sia stata archiviata dal gip di Brescia. "Il clima è stato abbastanza cordiale”, ha detto il magistrato dopo essere stato ascoltato. “Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste. L'unico rammarico è che questa cosa si poteva fare 14 mesi fa. Mi sarei risparmiato tante amarezze".
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026