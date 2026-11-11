L'ex procuratore aggiunto di Pavia, la cui posizione è stata archiviata dal gip di Brescia, sarà ascoltato dai pm sul presunto passaggio di decine di migliaia di euro in contanti da parte della famiglia Sempio, che secondo l'ipotesi investigativa avrebbe potuto favorire l'archiviazione del figlio Andrea nella prima indagine a suo carico sul delitto di Chiara Poggi

L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti viene ascoltato oggi, 11 novembre, dai pm pavesi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari legata alla prima indagine su Andrea Sempio, oggi al centro dell’ultimo filone giudiziario sul delitto di Garlasco, per cui la Procura ha chiesto il processo per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi . I magistrati pavesi proseguono dunque gli accertamenti sul presunto passaggio di denaro (si parla di 45mila euro) con cui – secondo gli inquirenti - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, avrebbe favorito l'archiviazione del figlio nell'inchiesta del 2016-2017. Venditti, che si era occupato del procedimento, è stato convocato come persona informata sui fatti, dopo che la sua posizione è stata archiviata dal gip di Brescia.

L'archiviazione di Venditti e i 45mila euro in contanti

Venditti era finito sotto indagine ed era stato sottoposto a perquisizioni nel settembre 2025. Il gip di Brescia ha successivamente archiviato la sua posizione, chiarendo che non erano emerse prove a suo carico in relazione alla presunta corruzione. Al centro degli accertamenti c'erano alcuni movimenti sospetti di denaro contante da parte della famiglia Sempio, per una somma complessiva di circa 45mila euro, risalenti a undici anni fa. I familiari avevano sostenuto che quei soldi fossero destinati al pagamento degli avvocati. Nel provvedimento di archiviazione, il gip bresciano aveva preso in considerazione due possibili ricostruzioni alternative: un eventuale accordo collocato al livello della polizia giudiziaria oppure un'ipotesi di millantato credito ai danni degli stessi Sempio. Nessuna di queste ricostruzioni ha portato a contestazioni nei confronti di Venditti.

Giuseppe Sempio ancora indagato, gli accertamenti a Pavia

Diversa la posizione di Giuseppe Sempio, che resta invece ancora indagato per corruzione in atti giudiziari. La Procura di Pavia sta ancora approfondendo l'ipotesi di un passaggio di denaro finalizzato a ottenere l'archiviazione del figlio Andrea nella prima indagine sul delitto di Chiara Poggi. Gli accertamenti riguardano anche altri soggetti: tre ex legali di Andrea Sempio, tra cui l'avvocato Massimo Lovati, e quattro carabinieri, tra i quali Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. Al momento, per Andrea Sempio la Procura non ha fornito indicazioni sull'eventuale iscrizione nel registro degli indagati relativamente a questo filone d’inchiesta, rispondendo alla richiesta della difesa con la formula “nessuna iscrizione suscettibile di comunicazione”.