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Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di Garlasco
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Delitto Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex pm Venditti

Cronaca

Il magistrato era accusato di avere incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia

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Il Gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (CHI E'). La notizia, anticipata da Milo Infante su Retequattro, è stata confermata all'ANSA da fonti di palazzo di giustizia. Venditti era accusato di avere incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. "L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone" riferiscono all'ANSA le stesse fonti.  Con l'uscita di scena di Venditti, dunque, il fascicolo bresciano viene chiuso mentre l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi prosegue presso la Procura di Pavia.

©Ansa

La nota 

L'ex magistrato era finito al centro di un'indagine parallela sul delitto di Garlasco, avviata dopo il ritrovamento nel maggio 2025 di un appunto manoscritto a casa del padre di Andrea Sempio. La nota recitava "Venditti Jeep Archivia per €20-30" e aveva sollevato l'ipotesi di un'archiviazione pilotata in cambio di denaro.  L'ex pm si è sempre dichiarato completamente estraneo ai fatti e "distrutto" da accuse basate su semplici illazioni, ribadendo la correttezza del suo operato dell'epoca. Le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza non hanno riscontrato alcun elemento o movimento bancario sospetto a suo carico, confermando l'assoluta infondatezza dell'ipotesi corruttiva.

Approfondimento

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