Roma, tenta di rapire un bambino: fermato un 47enne

Il piccolo stava passeggiando con la zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma, quando un uomo si è avvicinato e lo ha strattonato. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo dal sequestro. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada e arrestato dalla polizia

Tentato rapimento a Roma. Preso di mira un bambino che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il bimbo. A distanza di quattro giorni il padre del piccolo, a cui la sorella aveva fatto un'accurata descrizione dell'uomo, ha riconosciuto in strada il presunto responsabile e ha chiamato la polizia.

Arrestato per tentato sequestro di persona

Si tratta di un uomo di 47 anni, di origini nigeriane, che è stato sottoposto a fermo di indiziato per tentato sequestro di persona aggravato e ora si trova in carcere. L'uomo- entrato irregolarmente in Italia e senza fissa dimora- quando si è reso conto che il padre del bambino aveva chiamato la polizia ha tentato di allontanarsi salendo su un autobus, ma è stato intercettato e fermato dagli agenti del V distretto Prenestino.